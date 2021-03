Soirée d’ouverture du festival Cinélatino Toulouse ce vendredi

Partager Facebook

Dans une version digitale, le Festival Cinélatino reprend du service pour une nouvelle belle et riche édition 2021. Ce vendredi, vous avez rendez-vous avec la soirée d’ouverture.

La cérémonie d’ouverture aura lieu ce vendredi dès 20h30 mais juste avant, pour patienter de la musique. Quel meilleur moyen pour bien débuter la 33e édition de Cinélatino que de commencer en musique avec les meilleurs disques vinyles latino – américains de DJ No Breakfast à partir de 19h.

Vous avez aussi la possibilité de la suivre en direct depuis :

Facebook >>> https://www.facebook.com/events/460839638373053/

La chaîne YouTube >>> https://youtu.be/xW1IFzLQqoU



HEROIC LOSERS de Sebastián BORENSZTEIN en ouverture

Et pour débuter un festival de cinéma, il faut forcément un film en avant-première. Cinélatino présentera donc HEROIC LOSERS de Sebastián BORENSZTEIN dès 21h.

Synopsis : En 2001, dans une petite ville reculée d’Argentine plongée dans la crise économique, une ancienne star du foot (Ricardo Darín) et sa femme (Veronica Llinás) réussissent à convaincre voisins et amis d’investir dans un projet de coopérative qui pourrait revitaliser la région. Mais rien ne se passe comme prévu et ce petit groupe se retrouvera dépossédé par la crise du corralito et par un arnaqueur. Ensemble, ces 9 « giles » (innocents) finiront par prendre leur revanche…

Cette comédie sociale aux accents de western et de thriller, servi par un casting impressionnant, s’ancre dans une réalité historique et revendique la solidarité comme moyen de lutter. Il a dépassé le million de spectateurs en 2019 en Argentine, une première pour un film argentin.

Le film sera en accès libre de 21h à 00h, dans la limite des places disponibles. Aucune réservation n’est possible. Il suffira de vous connecter sur : https://online.cinelatino.fr/page/inauguration-du-festival/ à partir de 21h.