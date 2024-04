En Occitanie, Cultura célèbre la journée mondiale Star Wars

Partager Facebook

Rendez-vous ce samedi 4 mai dans les Cultura Carcassonne et Fenouillet, près de Toulouse.

Le 4 mai prochain, de nombreux fans à travers le monde célèbreront comme tous les ans la Journée mondiale Star Wars, connue aussi sous son appellation originale « May The 4th Be With You », un jeu de mot en anglais alliant la date du 4 mai et l’expression « Que la Force soit avec toi ».

À cette occasion, les magasins Cultura proposeront de nombreuses animations et ateliers autour de l’Univers Star Wars. Les fans pourront notamment assister à des démonstrations de sabre laser, remporter le concours du meilleur cosplay ou encore participer à un quizz géant. Les plus chanceux pourront également remporter des lots durant la journée.

Pour les plus petits, des activités créatives seront mises en place, comme par exemple la reproduction des personnages cultes de la saga en perles à repasser ou la confection des oreilles du célèbre Maître Yoda.

Cultura Carcassonne

165 A rue Juliette Costeplane

11000 Carcassonne

Cultura Fenouillet

Centre Commercial Espace Fenouillet

31150 Fenouillet