Que faire à Toulouse ce weekend du 29 au 31 janvier 2021 !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Entre le sport et les concerts en streaming, Toulouse Blog a fait une sélection des activités à faire ce weekend en « presentiel » ou depuis son canapé à Toulouse.

Les matchs à voir depuis son canapé

Nouveau weekend pour les clubs toulousains avec notamment :

> La Rochelle- Stade Toulousain, dimanche 31 janvier à 21h en direct sur Canal +

> TFC – Clermont, samedi 30 janvier en direct sur Telefoot et BeinSports

> Toulouse BC – Aurore Vitré, vendredi 29 janvier à 20h sur Facebook ( https://www.facebook.com/ToulouseBasketClub/)

> Spacer’s Toulouse – Nice, dimanche 31 janvier à 17h sur lnvtv.com

Des concerts de Détours de Chant 2021

Après l’annonce de l’annulation aussi de la deuxième semaine, Détours de Chant 2021, le joli festival de chanson à Toulouse, nous propose plusieurs concerts en livestream ou sur les ondes de l’excellente Radio Cave Po’.

> https://www.toulouseblog.fr/toulouse-le-festival-detours-de-chant-2021-propose-des-concerts-en-ligne/

Concert de l’Orchestre National du Capitole

Un nouveau live de l’Orchestre National du Capitole ce samedi 30 janvier sur les réseaux sociaux.

> https://www.toulouseblog.fr/nouveaux-lives-pour-lorchestre-national-du-capitole-de-toulouse/

Concert en streaming du KKC Orchestra

Les concerts en streaming de No Music No Live sont de retour le vendredi 29 janvier à 19h30 avec le groupe KKC Orchestra. Ramener la musique sur scène : c’est l’objectif de No Music No Life. Depuis la fin du premier confinement, l’équipe de No Music No life propose des concerts dans des lieux toulousains avec des groupes locaux comme Heeka, Edgar Mauer, Marty Went Back , Tom Terrien ou encore Antes et Madzes.

> https://www.toulouseblog.fr/toulouse-saison-2-pour-no-music-no-live-avec-le-kkc-orchestra/

La Cinémathèque de Toulouse met à l’honneur la photographie

Le cinéma sans la photographie ne serait pas grand chose. Dans cette idée, la Cinémathèque de Toulouse nous recommande du contenu liée à cet art.

> https://www.toulouseblog.fr/la-cinematheque-de-toulouse-met-a-lhonneur-a-la-photographie/

Exposition Batman

Avec l’exposition « Batman, la construction d’un Mythe », la Médiathèque José Cabanis de Toulouse tente de comprendre pourquoi l’homme Chauve souris est et restera toujours Batman.

>https://www.toulouseblog.fr/exposition-batman-a-toulouse-jusquen-fevrier/

Exposition « Héroïnes d’opéra » à la Médiathèque José Cabanis

Les Bibliothèques de Toulouse et le Théâtre du Capitole se sont associés pour donner corps, au travers des photographies de Mirco Magliocca, au jeu incessant entre la littérature et la musique. Cette exposition rend hommage à la figure féminine dans l’opéra – et tout particulièrement à celle des grands chefs-d’œuvre présentés sur la scène du Théâtre du Capitole.

> https://www.toulouseblog.fr/toulouse-lexposition-heroines-dopera-prolongee/

Vente de plantes à Toulouse

Ce samedi 30 janvier, Toulouse recevra une nouvelle vente de plantes rue Pierre Paul Riquet.

> https://www.toulouseblog.fr/nouvelle-vente-de-plantes-a-toulouse-samedi-30-janvier/