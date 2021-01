Pro D2 : Colomiers tombe à la maison face à Biarritz (16-20)

Partager Facebook

Nouveau revers à domicile pour le Colomiers Rugby face à Biarritz (3e) lors de la 18e journée de Pro D2. Les basques arrachent la victoire sur la dernière action.

En recevant le troisième, Colomiers savait l’importance de la rencontre. Revenir proche du podium et se tester de nouveau face à un cador de Pro D2, une semaine après sa défaite à Perpignan. Mais à la fin de la rencontre, la déception se lisait sur le visage des haut-garonnais. Faut dire que Biarritz arrache la victoire dans les derniers instants de la rencontre.

Retour en arrière. Colomiers et Biarritz ont débuté la rencontre avec de l’entrain mais aussi de nombreuses maladresses et des pénalités. Dans le premier acte, c’est donc une affaire de buteur avec des points inscrits par Hart et Poet. A la pause, les deux formations se quittent sur un score de parité (9-9).

Il reste donc 40 minutes à la colombe pour prendre son envol. Avec patience, les basques prennent le score petit à petit (15-9) avant un retour de Colomiers grâce à une pénal’touche(69e, 16-15). Puis le denouement arrive avec une fin cruelle pour les columérins.

Dans les arrêts de jeu, Biarritz lance la machine. Un dernier jeu au pied, quelques cafouillages, Colomiers n’arrivant pas à dégager en touche pour finalement voir Plessis-Couillaud aplatir l’essai de la victoire pour Biarritz (20-16). Cruelle fin de rencontre !

Prochain rendez-vous pour les columérins, le 4 février prochain, à Biarritz pour un match en retard de la phase aller de Pro D2. L’occasion de prendre rapidement sa revanche et ne pas laisser les basques confortablement à la 3e place.