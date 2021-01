Toulouse. Saison 2 pour No Music No Live avec le KKC Orchestra

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les concerts en streaming de No Music No Live sont de retour le vendredi 29 janvier à 19h30 avec le groupe KKC Orchestra.

Ramener la musique sur scène : c’est l’objectif de No Music No Life. Depuis la fin du premier confinement, l’équipe de No Music No life propose des concerts dans des lieux toulousains avec des groupes locaux comme Heeka, Edgar Mauer, Marty Went Back , Tom Terrien ou encore Antes et Madzes.

Sur les réseaux sociaux NMNL a annoncé une nouvelle date pour une saison 2 le 29 janvier prochain à 19h30 en direct sur les réseaux sociaux et sur le site avec les excellents membres de KKC Orchestra.

D’ailleurs, le KKC a sorti en fin d ‘année un excellent EP « Etre ou avoir ». Le nouvel EP de KKC Orchestra est le fruit du premier confinement mais surtout une réflexion sur ce qu’est être artiste en 2020. « Etre ou Avoir », c’est se rappeler à son pouvoir d’artiste : créer, cracher le feu et le transmettre. C’est aller à l’essentiel, faire de la musique sans planification, sans stratégie et sans attente. C’est se faire du bien quand tout va mal. « Etre ou Avoir », c’est se regarder en face. Et comme disait Oxmo Puccino, « ma chanson ne va pas sauver le monde, tant pis pour cette fois » explique le groupe.

Etre ou Avoir fait du bien à notre tête et à nos oreilles. On ne peux que chaudement recommander les quatre nouveaux titres du groupe et de les découvrir vendredi prochain pour la session NMNL.

Plus d’infos : https://www.facebook.com/nomusicnolifeFR

et sur https://www.nmnl.fr/