Toulouse : L’exposition « Héroïnes d’opéra » prolongée

L’exposition « Héroïnes d’opéra » à la Médiathèque José Cabanis, prolongée jusqu’au 14 février 2021.

Les Bibliothèques de Toulouse et le Théâtre du Capitole se sont associés pour donner corps, au travers des photographies de Mirco Magliocca, au jeu incessant entre la littérature et la musique. Cette exposition rend hommage à la figure féminine dans l’opéra – et tout particulièrement à celle des grands chefs-d’œuvre présentés sur la scène du Théâtre du Capitole.

Tout savoir sur l’exposition : https://www.toulouseblog.fr/exposition-heroines-dopera-a-toulouse/

Programme et infos : www.theatreducapitole.fr