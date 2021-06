Odyssud, Rio Loco, Cinélatino, Guinguettes….Que faire ce weekend du 11 au 13 juin à Toulouse ?

Partager Facebook

Pour ce nouveau weekend, Toulouse Blog a sélectionné une série d’activité avec des concerts, du cinéma, des festivals, le retour d’Odyssud ou encore le début de Rio Loco 2021 !

Un tour dans les restos et guinguettes éphémères !

Où buller ? Partager un moment entre amis ou en famille ? La période estivale offre l’opportunité aux toulousains de découvrir de nombreux lieux, souvent éphémères, pour passer une soirée, un midi ou même la journée. Et pour faire plaisir aux clients, les professionnels de la restauration font preuve d’imagination.

Toulouse Blog a donc sélectionné Restaurants, bars, guinguettes pour passer l’été : https://www.toulouseblog.fr/bars-restaurants-guinguettes-la-selection-2021-des-lieux-pour-passer-lete-a-toulouse/

Du cinéma avec Nomadland et Le Discours

Cette semaine, au cinéma, un film multi-oscarisé, une adaptation de FabCaro, le troisième volet d’une saga d’horreur, un beau rôle pour Pierre Deladonchamps…bref, il y a aura de quoi passer de bons moments en salle.

> https://www.toulouseblog.fr/nomadland-le-discours-conjuring-3-les-sorties-cinema-de-la-semaine/

Odyssud de retour hors les murs

Du 11 juin au 2 juillet 2021, l’Odyssud Blagnac proposera une série de cinq spectacles hors de ses murs : à l’Aria, au Petit Théâtre Saint-Exupère et à l’Eglise de Blagnac.

> https://www.toulouseblog.fr/pour-son-retour-un-programme-hors-les-murs-pour-odyssud-blagnac/

Rencontre avec l’auteur Franck Thilliez à Toulouse

L’auteur Franck Thilliez sera présent pour une rencontre et une séance de dédicaces le 11 juin à la Librairie Renaissance de Toulouse et le samedi 12 juin au cultura de Balma.

> https://www.toulouseblog.fr/rencontre-avec-franck-thilliez-a-toulouse/

Rio Loco 2021

Premier festival à se tenir après le confinement, le Festival Rio Loco revient pour 8 jours du 13 au 20 juin 2021 avec une belle programmation et de nombreuses restrictions. Amadou & Mariam, Gael Faye, Ayo, Fatoumata Diawara ou encore un hommage à Rachid Taha…l’Afrique revêt ses plus belles tenues en juin !

> https://www.toulouseblog.fr/tout-savoir-sur-rio-loco-2021/

Le Disquaire Day

Ce samedi 12 juin, c’est aussi le Disquaire Day. A Toulouse, vous avez rendez-vous chez vos disquaires pour découvrir de nombreuses surprises et nouveautés.

Pour en savoir plus : https://www.disquaireday.fr/deux-dates-pour-ledition-2021-du-disquaire-day-rendez-vous-les-samedi-12-juin-et-17-juillet-2021/

Festival Cinélatino, 2e partie !

Après une édition totalement en ligne du 19 au 28 mars qui a rencontré un franc succès, grâce à une plateforme unique en Europe donnant accès à plus de 100 films d’Amérique Latine en France métropolitaine et Outre-mer, avec des compétitions, des hommages, tables rondes, actions éducatives auprès des scolaires, rencontres live thématiques et une plateforme professionnelle, toute l’équipe de Cinélatino confirme que « sa deuxième partie », en « présentiel » aura bien lieu à Toulouse et en région Occitanie et Nouvelle Aquitaine du 9 au 13 juin.

> https://www.toulouseblog.fr/le-festival-cinelatino-revient-du-9-au-13-juin-en-salles-a-toulouse/

Festival d’Avant-Premières à l’ABC Toulouse

Pour fêter la réouverture, le festival d’avant-premières Télérama prend possession du Cinéma ABC de Toulouse du 9 au 15 juin prochain.

> https://www.toulouseblog.fr/festival-davant-premieres-a-labc-de-toulouse/

Une Garden Party avec le Marché Victor Hugo

L’Hippodrome de Toulouse organise une Garden Party le vendredi 11 juin de 18h à 23h avec la présence des commerçants du marché Victor Hugo.

> https://www.toulouseblog.fr/toulouse-une-garden-party-avec-les-commercants-du-marche-victor-hugo/

Le Petit Prince à l’Envol des Pionniers

L’Envol des Pionniers à Toulouse propose de découvrir le film d’animation Le Petit Prince le dimanche 13 juin à 15h.

> https://www.toulouseblog.fr/cinema-decouvrez-le-petit-prince-a-lenvol-des-pionniers/

Début de Musique en Dialogue aux Carmélites

Musique en Dialogue aux Carmélites se dévoilera pour un été musical dans la chapelle baroque de Toulouse du 13 juin au 12 septembre. Ce dimanche 13 juin, 11h et 16h, les Fables de la Fontaine seront à l’honneur avec Clara Cernat(violon), Thierry Huillet ( piano) et Daniel Halm aux textes.

> https://www.toulouseblog.fr/toulouse-cet-ete-musique-en-dialogue-aux-carmelites/

Bon weekend à tous nos lecteurs !