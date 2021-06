Ce weekend, rencontre avec Franck Thilliez à Toulouse

Partager Facebook

L’auteur Franck Thilliez sera présent pour une rencontre et une séance de dédicaces ce 11 juin à la Librairie Renaissance de Toulouse et le samedi 12 juin au cultura de Balma.

Auteur d’une vingtaine de best-sellers dont Pandemia, Sharko, Le Manuscrit inachevé, Luca et Il était deux fois, Franck Thilliez compte parmi les cinq auteurs les plus lus en France. Quelques jours après la parution très attendue de son nouvel ouvrage, 1991, le maître du thriller sera présent à Balma au Cultura et à Toulouse à la Renaissance (dans le cadre de Toulouse Polars du Sud ) pour rencontrer ses lecteurs.

Le 11 juin à la Librairie La Renaissance

En partenariat avec la Librairie Renaissance et les éditions Fleuve, Toulouse Polars du Sud nous vous donne rendez-vous le vendredi 11 juin à 18h pour une rencontre avec l’auteur autour de son dernier roman 1991, paru début mai dans la collection Fleuve Noir.

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant par mail à l’adresse [email protected] ou par téléphone au 05 61 44 16 32

A Cultura samedi 12 juin

Pour Cultura, cette séance de dédicace marque enfin la reprise des événements en magasin après de longs mois d’arrêt ! Fidèle à sa vocation de passeur de culture, l’enseigne culturelle préférée des Français se réjouit de pouvoir à nouveau proposer à ses clients ateliers créatifs, showcases musicaux et rencontres littéraires.

L’événement est proposé gratuitement par Cultura. Attention : l’inscription préalable en ligne est impérative : https://www.weezevent.com/dedicace-franck-thilliez

