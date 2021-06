Pour son retour, un programme hors les murs pour Odyssud Blagnac

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Du 11 juin au 2 juillet 2021, l’Odyssud Blagnac proposera une série de cinq spectacles hors de ses murs : à l’Aria, au Petit Théâtre Saint-Exupère et à l’Eglise de Blagnac.

Le retour d’Odyssud. Depuis plus d’un an, la salle d’Odyssud a fermé ses portes en attendant la reprise et la fin de cet épisode de COVID 19. Alors qu’elle aurait pu ouvrir pour un dernier mois en juin, la préférence a été de préparer la saison 2021-2022 mais aussi car « la grande salle d’Odyssud est indisponible en juin et juillet pour raison d’entretien annuel de notre cage de scène » explique Odyssud. Pour autant, le public retrouvera l’esprit de la salle lors d’une série de 5 spectacles du 11 juin au 2 juillet 2021.

Cette programmation honorera pratiquement toutes les disciplines qui nous tiennent à cœur : le cirque, les musiques, la danse, l’humour, le jeune public. Ces spectacles seront proposés à des tarifs modérés et présentés dans différentes salles partenaires. Ils seront bien entendu donnés en respectant les normes sanitaires en vigueur.

Réservations : https://www.odyssud.com/enfin-ensemble-5-spectacles

Le programme :

Cirque : Les Acrostiches ExCentriques

Humour, pirouettes, générosité, musique en live et parfaite bonne humeur dans cet irrésistible spectacle.

ven 11 juin à 20h à l’Aria (Cornebarrieu)

Jeune Public – Danse

Le K Outchou par la Cie Myriam Naisy / L’Hélice

Une invitation à la jubilation dans un monde de couleurs, de sensations et de mouvements sur fond de conte écologique.

sam 26 juin à 11h et 16h30 au Petit théâtre Saint-Exupère

Musique vocale

Via Lusitana de Scandicus

Un pèlerinage musical inédit sur les chemins portugais de Saint-Jacques de Compostelle à la Renaissance.

mer 30 juin à 20h30 à l’Église Saint-Pierre de Blagnac

Musique classique

Mozart : sonates pour pianoforte par Yasuko Bouvard

Un merveilleux florilège de sonates de la jeunesse et de la maturité de Mozart, interprété par une artiste raffinée, spécialiste des instruments anciens à clavier.

jeu 1er juillet à 20h30 au Petit Théâtre Saint-Exupère

Jeune Public – Musique

The Wackids : Back to the 90’s

Les maîtres incontestés du Rock’n’Toy nous embarquent dans un retour vers le passé survolté, au cœur de la culture rock des années 90 !

ven 2 juillet à 20h à l’Aria (Cornebarrieu)