Toulouse. Une Garden Party avec les commerçants du Marché Victor Hugo

L’Hippodrome de Toulouse organise une Garden Party le vendredi 11 juin de 18h à 23h avec la présence des commerçants du marché Victor Hugo.

Dans le cadre prestigieux du parc de l’hippodrome et face aux pistes, le public est invité à venir vibrer au son du trot des chevaux et à celui du groupe de musique Demoiselles Harmony tout en appréciant les saveurs des commerçants du marché Victor Hugo : la Maison Garcia, la Maison Samaran, les Délices de l’Inde et le Jardin Toulousain.

Une soirée unique en son genre entre spectacle des courses, dégustations et animation musicale. Des visites des coulisses de l’hippodrome seront prévues ainsi que des initiations aux paris pour vivre des instants d’émotions.

Lien de l’événement Facebook : https://fb.me/e/TQzVrfHw