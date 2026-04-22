TIME FOR LOVE : La comédie musicale Toulousaine à la conquête des Trophées de la Comédie Musicale !

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La nouvelle création originale du Casino Barrière de Toulouse ne se contente plus de séduire le public local : elle s’exporte désormais sur la scène nationale avec une reconnaissance de taille. L’occasion parfaite pour revenir sur ce phénomène théâtral et musical.

Un Trophée prestigieux à portée de main : À vos votes !

C’est officiel, la comédie musicale TIME FOR LOVE a décroché une nomination prestigieuse dans la catégorie « Prix du Public » aux prestigieux Trophées de la Comédie Musicale. Une véritable consécration pour cette production 100% locale qui se retrouve aujourd’hui en compétition face aux géants des grandes comédies musicales parisiennes.

Mais pour que Toulouse triomphe, la mobilisation de tous est vitale. Le Prix du Public est, comme son nom l’indique, intégralement entre les mains des spectateurs. Les votes sont ouverts et la clôture est fixée au 30 avril 2026 à 12h00.

Les résultats finaux de cette grande compétition seront dévoilés lors de la cérémonie officielle qui se tiendra le 15 juin 2026 au célèbre Théâtre Mogador, à Paris. C’est le moment de faire briller le talent occitan au niveau national !

TIME FOR LOVE : Un voyage dans le temps audacieux et déjanté

Mais quel est le secret du succès de ce spectacle ? TIME FOR LOVE est le 15ème spectacle musical et la 4ème comédie musicale entièrement produits par le Casino Barrière Toulouse. Il s’agit d’une grande aventure rythmée qui met en lumière le talent de 15 artistes exceptionnels, tous issus de la région Occitanie.

Quand l’Histoire déraille…

Le point de départ de l’intrigue est digne des meilleurs films d’aventure : Léo, un célèbre scientifique, dévoile en direct à la télévision sa toute nouvelle invention, une machine à voyager dans le temps. Malheureusement, un violent orage électrique frappe au pire moment, provoquant un bug spatio-temporel. C’est ainsi que Napoléon Bonaparte en personne surgit subitement en plein cœur du XXIe siècle!

Pour réparer cette faille, un groupe de quatre amis va devoir traverser les époques dans une aventure déjantée. Sur leur chemin, ils seront mis au défi par des figures historiques légendaires telles que Cléopâtre, la célèbre artiste mexicaine Frida Kahlo, ou encore le redoutable pirate Barbe Noire.

Une équipe artistique de haut vol

Pendant 1h45 de spectacle, le public vibre au rythme de 25 chansons couvrant toutes les générations, allant des tubes de Claude François à ceux d’Eminem, en passant par le phénomène actuel Santa.

Cette prouesse technique et artistique est le fruit d’une centaine d’heures de répétitions. Elle est portée par l’écriture et la mise en scène de Carole Chauvy, accompagnée par les chorégraphies dynamiques de Jérémy Marquet. Les arrangements musicaux originaux sont, quant à eux, signés par le compositeur Giampiero Giraldi.

Informations pratiques et Prolongations

Avec 48 représentations programmées et près de 25 000 spectateurs attendus pour cette saison, le spectacle s’impose comme le rendez-vous incontournable des soirées toulousaines.

Pour ceux qui souhaiteraient découvrir ou redécouvrir le spectacle (et faire de précieuses séances de rattrapage avant la remise des prix), TIME FOR LOVE est à l’affiche du Théâtre du Casino Barrière jusqu’au 26 juin 2026.

Plusieurs formules sont proposées pour s’adapter à toutes les envies:

Formule Dîner-spectacle (à 20h00) : 76€ par personne (incluant entrée, plat, dessert, boissons et café).

Formule Champagne-spectacle (à 21h00) : 39€ par personne (avec une coupe servie à l’entracte au Samouraï Lounge Bar).

Formule Spectacle seul (à 21h00) : 36€ par personne.

N’attendez plus pour réserver vos places, et surtout, n’oubliez pas de voter pour soutenir la création toulousaine aux Trophées de la Comédie Musicale !