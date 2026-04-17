Que faire à Toulouse ce week-end (17, 18 et 19 avril) ? L’agenda complet des sorties !

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Si vous vous demandiez comment occuper vos journées et vos soirées dans la Ville Rose, préparez-vous : le programme s’annonce exceptionnel ! Entre le grand retour de Bigflo & Oli, le dernier week-end de la Foire de Toulouse, une avalanche de matchs décisifs et le Toulouse Urban Trail, il y en aura pour tous les goûts. Voici l’agenda incontournable de Toulouseblog pour ce week-end du 17 au 19 avril.

Vendredi 17 avril : Coup d’envoi explosif pour le week-end !

Une soirée de folie pour les amateurs de sport

Les supporters toulousains ne sauront plus où donner de la tête ce vendredi soir ! Le Palais des Sports vibrera au rythme du handball avec l’affiche Fenix Toulouse Handball face à Dijon.

Les passionnés de ballon orange iront soutenir le TBC lors du match Toulouse – Berck.

Côté rugby, la tension sera palpable sur tous les terrains : le Toulouse Olympique XIII accueille les redoutables Anglais de Hull KR pour un choc au sommet, tandis que Colomiers Rugby donne rendez-vous à ses fidèles pour une rencontre sous haute tension.

Théâtre, concerts et culture : où sortir ce soir ?

L’événement musical de la soirée se passe au Zénith avec le show tant attendu des enfants du pays : Bigflo & Oli.

Pour ceux qui préfèrent l’humour et la tendresse, rendez-vous à la Salle Nougaro pour le spectacle de Chloé Oliveres, « Quand je serai grande, je serai Patrick Swayze ». Un seule-en-scène jubilatoire entre récit d’émancipation et nostalgie des années 80.

Si vous avez plutôt envie de danser, Le Bikini dégaine sa mythique Soirée Années 80. Les amateurs de musiques urbaines se tourneront vers l’Interference pour le showcase de RSKO, tandis que le rock transpirera au Rex avec les Dynamite Shakers.

Pour une expérience plus atypique, direction le Couvent des Jacobins où Les Siestes et Ondorphine s’associent pour un moment suspendu. C’est également le coup d’envoi de la fascinante exposition « Ivresse » (à consommer sans modération sur le plan culturel !). Enfin, n’oubliez pas de faire un tour à la Nocturne de la Foire de Toulouse pour prolonger la soirée dans une ambiance festive.

festive.

Samedi 18 avril : Magie, bonnes affaires et nuit techno

Le compte à rebours pour la Foire de Toulouse

Attention, c’est le dernier week-end de la Foire de Toulouse ! Ne manquez pas cette occasion de flâner dans les allées du MEETT pour découvrir les dernières tendances, faire de bonnes affaires ou simplement profiter des animations et des espaces de restauration.

Des illusions plein les yeux et du son plein les oreilles

L’après-midi et le début de soirée seront placés sous le signe de l’émerveillement avec le 14e Festival International de Magie, un rendez-vous féérique qui ravira les petits comme les grands.

À la nuit tombée, changement total de décor. Le temple des musiques électroniques, Le Bikini, passe en mode rave party. Préparez-vous à taper du pied jusqu’au petit matin avec la pointure techno Space 92, qui prendra les platines en format « All Night Long ».

Dimanche 19 avril : Dépassement de soi, chine et chill dominical

Sport et patrimoine : l’Urban Trail est de retour

Dès le matin, les rues de la Ville Rose appartiendront aux coureurs. La 2e édition du Toulouse Urban Trail vous propose un parcours unique mêlant effort sportif et découverte des trésors architecturaux toulousains. Une façon originale de redécouvrir la ville !

Pour ceux qui préfèrent flâner, direction la traditionnelle Brocante des Capitouls. L’occasion idéale de chiner, de trouver la perle rare et d’ajouter une touche vintage à votre intérieur.

Un dimanche en musique pour clôturer le week-end en beauté

La fin du week-end ne rime pas avec ennui, bien au contraire !

Voyage musical : Le Bikini accueille les rythmes envoûtants d’ Altin Gün pour une dose de pop folk psychédélique anatolienne, tandis que Le Rex vibrera aux sons world music d’ Hoba Hoba Spirit .

Ambiance « Chill & Apéro » : Prenez de la hauteur pour l’ Opening du Rooftop Baccus (Interference) ou optez pour une ambiance cosy et acoustique au Flashback Café avec Flora Amara et Ethan Lallouz .

Entre amis : Envie de faire travailler vos méninges dans la bonne humeur ? Les Halles de la Cartoucherie organisent un grand Fun Quiz, parfait pour terminer le week-end sur une note ludique.

Bon week-end à tous avec Toulouseblog ! N’hésitez pas à partager vos meilleures photos de sorties sur nos réseaux sociaux.