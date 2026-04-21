Vacances de Printemps à Toulouse : Le Programme Incontournable de L’Envol des Pionniers

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Les vacances de printemps sont là, et avec elles, l’envie de sorties culturelles et ludiques en famille ou entre amis. Si vous cherchez que faire à Toulouse, ne cherchez plus ! L’Envol des Pionniers, site historique mythique du quartier Montaudran, dévoile un programme printanier riche en découvertes. De la haute couture aux exploits de l’Aéropostale, embarquement immédiat pour un voyage dans le temps.

Plongez dans le mythe avec « Air France, une histoire d’élégance »

C’est l’exposition événement de la saison, et elle est comprise dans votre billet d’entrée. Avec l’exposition Air France, une histoire d’élégance, L’Envol des Pionniers vous invite à explorer l’univers raffiné de la célèbre compagnie aérienne française.

À travers près de 200 objets historiques, les visiteurs peuvent admirer des uniformes dessinés par les plus grands créateurs de haute couture, des sièges d’avions emblématiques, des maquettes rares, ainsi que des affiches publicitaires iconiques. C’est aussi l’occasion rêvée de redécouvrir le lien indéfectible qui unit Toulouse à Air France, particulièrement dans ces bâtiments historiques de Montaudran que la compagnie a exploités pendant près de 70 ans.

Envie d’aller plus loin ? Optez pour la visite guidée !

Pour ceux qui souhaitent percer tous les secrets de cette légende de l’aviation, une nouvelle visite guidée est proposée (supplément de 5€). Accompagné par un animateur passionné, vous découvrirez les coulisses de la compagnie à travers des objets rares et des anecdotes insolites qui sauront fasciner petits et grands.

Activités en famille : Devenez reporter de l’Aéropostale

Comment captiver les enfants tout en leur faisant découvrir l’histoire ? L’Envol des Pionniers a trouvé la formule idéale avec son Atelier Famille (à partir de 6 ans, 7€/personne).

Le temps d’une activité, revivez la toute première traversée commerciale transatlantique en vous glissant dans la peau de véritables journalistes de l’époque, en direct de Montaudran ! Guidés par un animateur en tenue d’époque, vous enquêterez sur les différentes escales de la célèbre « Ligne ». Ce défi ludique et interactif garantit une déconnexion totale à 100%, parfaite pour s’amuser loin des écrans.

Alexandre Collenot : L’hommage au mécanicien de Mermoz

L’aventure de l’Aéropostale ne serait rien sans ses « hommes de l’ombre ». Une exposition éphémère (également incluse dans le billet d’entrée) met un coup de projecteur sur le parcours d’Alexandre Collenot, mécanicien attitré du célèbre aviateur Jean Mermoz. Une belle initiative pour comprendre le rôle crucial et souvent périlleux de ces pionniers de la mécanique aéronautique.

Le bon plan toulousain : Le Pass Annuel

Si une seule visite ne suffit pas à étancher votre soif de découvertes, L’Envol des Pionniers propose un pass annuel très avantageux. Pour seulement 20€ par an, vous bénéficiez d’un accès illimité au site, à ses expositions permanentes et temporaires, ainsi qu’à tous les rendez-vous qui rythment la saison. Un excellent investissement pour faire décoller la curiosité tout au long de l’année.

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