Journée Portes Ouvertes Écoles Vidal Toulouse : Le mercredi 15 avril 2026

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À l’approche des choix décisifs pour la rentrée prochaine, l’orientation scolaire et professionnelle est au cœur des préoccupations des jeunes toulousains et de leurs familles. Pour répondre à ces interrogations et vous aider à concrétiser votre projet, les Écoles Vidal organisent une grande Journée Portes Ouvertes le mercredi 15 avril 2026. C’est l’occasion incontournable de découvrir un campus historique et dynamique situé en plein cœur de la Ville Rose.

Un rendez-vous clé pour votre avenir professionnel

Présentes depuis 1928, les Écoles Vidal constituent une véritable institution dans le paysage des études supérieures à Toulouse. Que vous soyez actuellement en terminale à la recherche de votre première formation post-bac, ou un étudiant souhaitant poursuivre vers un diplôme supérieur, cette après-midi du 15 avril est spécialement conçue pour vous.

De 14h00 à 17h00, l’ensemble des équipes pédagogiques, des formateurs et des conseillers en formation seront mobilisés pour vous accueillir au 11 rue du 11 Novembre 1918 (facilement accessible via le Tram et le Métro Ligne A, station Arènes).

Du BTS au Mastère : des formations adaptées au marché de l’emploi

Le principal atout de l’établissement réside dans la diversité et la pertinence de ses cursus, pensés pour répondre aux attentes réelles des recruteurs. Lors de cette JPO, vous pourrez vous renseigner sur des parcours reconnus allant de bac+2 à bac+5, dans des domaines très variés (Commerce, Communication, Tourisme, Informatique, Ressources Humaines, Immobilier…) :

BTS (Bac+2) : Banque, Assurance, Immobilier, Communication, Informatique de gestion, etc.

Bachelors (Bac+3) : Business & Marketing, Ressources Humaines, Tourisme, Événementiel, etc.

Mastères (Bac+5) : Stratégies Marketing, Gestion de patrimoine, Management des RH, etc.

Les conseillers seront présents pour vous guider entre les cursus en initial ou en alternance, cette dernière étant une voie d’excellence très prisée pour allier immersion en entreprise et apprentissage théorique.

Le programme de cette Journée Portes Ouvertes

Pour vous permettre de vous projeter au mieux dans votre future vie étudiante, un programme complet et interactif vous attend sur place :

Visite guidée du campus et découverte des infrastructures.

Échanges privilégiés avec les professeurs pour comprendre le contenu exact des enseignements.

Conseils personnalisés pour optimiser vos recherches d’alternance et préparer vos futurs entretiens professionnels.

Accompagnement administratif avec la possibilité d’effectuer des inscriptions de dernière minute directement sur place.

Ne manquez pas cette opportunité de donner un nouvel élan à votre parcours. Comme le rappelle si bien l’école : « Il suffit parfois d’une rencontre pour trouver sa voie. Venez la provoquer chez nous. »

Informations pratiques et inscription