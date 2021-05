Cinéma. Découvrez le Petit Prince à l’Envol des Pionniers

Partager Facebook

L’Envol des Pionniers à Toulouse propose de découvrir le film d’animation Le Petit Prince le dimanche 13 juin à 15h.

Réalisé par Mark Osborne (Kung Fu Panda), Le Petit Prince est le premier film d’animation adapté du chef-d’oeuvre d’Antoine de Saint-Exupéry, devenu suite à sa parution en 1943 l’un des livres les plus lus au monde. Projeté en avant-première au Festival de Cannes 2015, Le Petit Prince a ensuite parcouru le monde grâce à une distribution internationale dans plus de 60 pays. Avec plus de 100 millions de dollars au box-office, Le Petit Prince est devenu le plus gros succès pour un film français d’animation à l’international.

Cette projection rentre dans le cadre du cycle Ciné Avia, un cycle pour découvrir la grande aventure du transport aérien, les exploits des héros de l’air, leurs drames et romances avec la projection de grands classiques, chef d’œuvres et documentaire.

Pour prendre votre billet : https://www.eventbrite.fr/e/billets-projection-le-petit-prince-cine-avia-156696392127