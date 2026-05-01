Bon Plan à Toulouse : Des milliers de livres jeunesse à seulement 1 € chez Cultura !

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Avis aux parents, enseignants et amoureux de belles histoires ! Du 4 au 29 mai 2026, les magasins Cultura de l’agglomération toulousaine s’associent à l’éditeur « Lire C’est Partir » pour une opération exceptionnelle : une vaste sélection de livres pour enfants au prix unique de 1 €. Une occasion en or de garnir les bibliothèques sans se ruiner.

La lecture est une fenêtre ouverte sur l’imaginaire, mais le budget peut parfois être un frein pour les familles. C’est pour briser cette barrière que les magasins Cultura de Balma, Fenouillet, Labège et Portet-sur-Garonne renouvellent leur opération phare en faveur de la lecture jeunesse. Pendant près d’un mois, des centaines de références seront proposées à un tarif défiant toute concurrence.

Une sélection pour tous les âges, de 2 ans au collège

Que vous cherchiez un premier album pour un tout-petit ou un roman d’aventure pour un collégien, l’opération couvre un large spectre. La sélection comprend :

Des albums illustrés pour l’éveil des plus jeunes (dès 2 ans).

Des premières lectures pour accompagner l’apprentissage du CP.

Des romans jeunesse pour les plus grands.

Des classiques de la littérature et des titres inédits.

Comment est-il possible de vendre un livre neuf à 1 € ?

C’est la question que beaucoup de lecteurs se posent. Ce tour de force est rendu possible grâce au travail de l’éditeur associatif Lire C’est Partir. Fondée en 1992 par Vincent Safrat, cette maison d’édition s’est donné pour mission de favoriser l’accès à la culture pour tous.

Le secret de ce prix bas ? Des tirages très importants, un catalogue rigoureusement sélectionné et des coûts de structure réduits. Pour autant, la qualité n’est pas sacrifiée :

Exigence éditoriale : Les textes et illustrations sont soigneusement choisis.

Éthique : Les auteurs et illustrateurs sont rémunérés.

Fabrication locale : Le papier est de qualité et l’impression est réalisée entre la France et l’Espagne.

Légalité : L’opération respecte strictement la loi Lang sur le prix unique du livre.

« Tous à la lecture ! » : L’engagement de Cultura à Toulouse

Cette initiative s’inscrit dans le programme sociétal de Cultura, baptisé « Tous à la lecture ! ». L’enseigne souhaite remettre le livre au cœur du quotidien des jeunes, au-delà des obligations scolaires.

Au-delà de cette vente flash à 1 €, Cultura déploie chaque année plus de 3 500 animations en magasin (ateliers, lectures, rencontres) pour transmettre le plaisir de lire aux familles toulousaines. En rendant le livre neuf accessible au prix d’un café, l’enseigne et son partenaire associatif font un geste fort pour la démocratisation culturelle.

Infos pratiques : Où en profiter autour de Toulouse ?

Ne tardez pas, car si les stocks sont importants (des milliers d’exemplaires), le succès de l’opération est tel que certains titres s’envolent rapidement.

Dates : Du 4 au 29 mai 2026.

Magasins participants : Cultura Balma Cultura Fenouillet Cultura Labège Cultura Portet-sur-Garonne

Tarif : 1 € le livre (neuf).

Une belle occasion de préparer les lectures des prochaines vacances d’été ou de faire plaisir sans compter !