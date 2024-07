LES 10 COMMANDEMENTS – L’ENVIE D’AIMER au zénith de Toulouse pour 3 dates

Les 10 Commandements, l’Envie d’Aimer : un spectacle musical grandiose de retour en 2024 !

L’aventure extraordinaire de Moïse prend vie sur scène dans une production musicale époustouflante !

En 2024, embarquez pour un voyage inoubliable à travers le temps et les continents avec le retour du spectacle musical légendaire : Les 10 Commandements, l’Envie d’Aimer. Cette nouvelle version promet d’être encore plus grandiose et inoubliable que jamais auparavant.

Une histoire intemporelle revisitée

De l’Égypte ancienne à nos jours, l’histoire du berger Moïse, choisi par Dieu pour recevoir les tables de la loi, continue de fasciner et d’inspirer. Les 10 Commandements, l’Envie d’Aimer retrace cette épopée biblique avec une mise en scène moderne et captivante, mêlant tradition et innovation.

Un spectacle musical exceptionnel

Sous la direction artistique de Giuliano Peparini, metteur en scène et chorégraphe de renom, le spectacle offre une expérience immersive unique. Les grandes chansons originales, écrites par Pascal Obispo et rearrangées par Julien Schultheis, vous transportent au cœur de l’histoire et vous font vibrer d’émotions.

Des talents hors du commun

Une troupe d’artistes exceptionnels donne vie aux personnages bibliques avec passion et talent. Chants, danses, combats et effets spéciaux époustouflants se combinent pour créer un spectacle à couper le souffle.

Une occasion à ne pas manquer

Que vous soyez fan de la comédie musicale originale ou que vous découvriez l’histoire pour la première fois, Les 10 Commandements, l’Envie d’Aimer est un spectacle qui vous laissera un souvenir impérissable. Ne manquez pas cette occasion unique de vivre une expérience artistique extraordinaire en famille ou entre amis.

Les 10 Commandements, l’Envie d’Aimer : un voyage musical et spirituel inoubliable qui vous touchera au plus profond de votre cœur.

-le 21 décembre 2024 à 15h00

-le 21 décembre 2024 à 20h30

-le 22 décembre 2024 à 15h00