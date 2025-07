« Opération Bretzel » : Oldelaf et Arnaud Joyet Traquent les Nazis en Chansons à La Cabane de Toulouse !

Partager Facebook

Toulouse, France – Préparez-vous à une soirée à la fois hilarante et engagée ! Les talentueux Oldelaf et Arnaud Joyet débarquent à La Cabane de Toulouse le samedi 31 janvier 2026 à 20h00 pour présenter leur spectacle « Opération Bretzel ». Un show unique qui mêle humour, musique et une histoire inspirante… et un peu folle.

Du Salon au Combat : La Genèse d’une Vocation Inattendue

En 1993, bien avant de devenir les vedettes reconnues de la scène qu’ils sont aujourd’hui, Oldelaf et Arnaud Joyet n’étaient que deux étudiants en colocation, un peu perdus. Leur vie bascule un soir devant la télévision, alors qu’ils tombent sur un reportage fascinant sur Serge et Beate Klarsfeld. Ce couple emblématique, qui a dédié sa vie à débusquer et à traduire en justice des criminels nazis comme Eichmann et Barbie, au péril de leur propre vie, agit comme un véritable déclic pour les deux compères.

C’est ainsi qu’ils décident, avec une détermination pleine d’humour, de « reprendre le flambeau, même si ça brûle ».

Une Aventure Musicale et Hilarante

Cette aventure inattendue les mènera à travers un périple rocambolesque, raconté en chansons et toujours dans la bonne humeur. De la modeste bibliothèque du Perreux-sur-Marne aux rues de Bogota, en passant par l’énigmatique forêt de Rambouillet ou même un bowling, le public sera transporté dans les pérégrinations de ces deux « Traqueurs de Nazis » improvisés.

« Opération Bretzel » n’est pas seulement une série d’anecdotes déjantées, c’est aussi le récit d’une amitié scellée par une cause noble, traitée avec l’ironie et la finesse que l’on connaît à Oldelaf et Arnaud Joyet. Attendez-vous à rire, à être surpris, et peut-être même à être émus par cette histoire hors du commun.

Ne manquez pas ce spectacle original et décapant à La Cabane de Toulouse, une soirée qui promet d’être mémorable !

Infos Pratiques :

Date : samedi 31 janvier 2026 à 20h00

Lieu : La Cabane, Toulouse

Tarifs : 33€

Réservations :

BOX OFFICE – 05 34 31 10 00

box.fr