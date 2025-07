Revivez la Magie de Céline Dion avec le « Tribute Céline » au Bascala de Bruguières !

Partager Facebook

Bruguières, France – Préparez-vous à un voyage musical inoubliable au cœur des plus grandes chansons de la diva québécoise ! Le spectacle « Tribute Céline » par Marie Louise vous donne rendez-vous au Bascala de Bruguières le vendredi 12 septembre 2025 à 20h30. Une soirée dédiée à la puissance émotionnelle et à la voix unique de Céline Dion.

Un Hommage Scénique Digne des Plus Grands Concerts

Depuis des décennies, Céline Dion fait vibrer le monde entier avec sa voix incomparable et ses performances d’une intensité rare. Le « Tribute Céline » s’efforce de recréer toute cette magie sur scène.

Un duo vocal remarquable, accompagné de musiciens talentueux, interprète avec passion et sincérité chaque titre, des ballades bouleversantes aux tubes les plus rythmés. La mise en scène élégante, les jeux de lumière spectaculaires et le savoir-faire de l’équipe technique se conjuguent pour offrir un véritable show, digne des plus grands concerts de la star.

Tous les Incontournables de Céline Dion

Revivez les succès intemporels qui ont marqué des générations :

« My Heart Will Go On »

« Pour que tu m’aimes encore »

« J’irai où tu iras »

« All By Myself »

« I’m Alive »

« S’il suffisait d’aimer »

… et bien d’autres encore !

Que vous soyez un fan inconditionnel de la première heure ou simplement curieux de redécouvrir ces mélodies emblématiques, le « Tribute Céline » est un rendez-vous à ne pas manquer. Venez vibrer, chanter et partager un moment suspendu, empreint de nostalgie et d’émotion pure.

Infos Pratiques :

Date : vendredi 12 septembre 2025 à 20h30

Lieu : Le Bascala, Bruguières

Placement : Assis numéroté

Tarifs :

– Catégorie 1 : 25€

– Catégorie 2 : 23€

Réservations :

Le Bascala