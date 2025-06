Vide-Dressing Géant Place Saint-Georges : La Chasse aux Bonnes Affaires Mode ce Dimanche 15 Juin !

Partager Facebook

Toulouse, avis à toutes les fashionistas et amateurs de bonnes affaires ! La Place Saint-Georges se transforme en un gigantesque vide-dressing en plein air ce dimanche 15 juin 2025. Un événement incontournable pour renouveler votre garde-robe tout en adoptant la « slow-fashion » et la seconde main !

Si vous êtes fan de mode à prix mini, de trouvailles uniques et d’une consommation plus responsable, ce rendez-vous est fait pour vous ! Le Vide-Dressing Géant des Toulousains promet une journée entière dédiée à la chine et au plaisir de dénicher des trésors.

Au programme de cette journée 100% mode seconde main :

Des fringues de dingue à prix mini : Préparez-vous à fouiller, car des pépites vous attendent à des tarifs imbattables.

: Préparez-vous à fouiller, car des pépites vous attendent à des tarifs imbattables. Des milliers d’articles : Vêtements, accessoires, chaussures… le choix sera vaste et renouvelé au fil de la journée.

: Vêtements, accessoires, chaussures… le choix sera vaste et renouvelé au fil de la journée. De nombreux exposants : Particuliers et passionnés videront leurs armoires pour le plus grand bonheur des chineurs.

: Particuliers et passionnés videront leurs armoires pour le plus grand bonheur des chineurs. Des centaines de marques : L’occasion de trouver des pièces de marques variées, du prêt-à-porter aux labels plus créateurs.

Cet événement est une formidable opportunité de participer à l’économie circulaire, de donner une seconde vie aux vêtements et de réduire son empreinte écologique, tout en faisant de superbes découvertes. C’est l’essence même de la « slow-fashion » : consommer mieux, plus durablement et avec style !

Venez flâner, échanger avec les exposants, et profiter de l’ambiance conviviale de la Place Saint-Georges transformée en un immense dressing à ciel ouvert.

Infos Pratiques :

Date : Dimanche 15 juin 2025 de 10h30 à 18h30

Lieu : Place Saint Georges, Toulouse