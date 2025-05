Le Festival du Bien Manger Revient au Grand Rond : Deux Jours de Fêtes Gourmandes à Toulouse !

Partager Facebook

Toulouse, gourmands et gourmandes, à vos agendas ! La Mairie de Toulouse vous donne rendez-vous les samedi 24 et dimanche 25 mai 2025 au Jardin du Grand Rond pour la 3ème édition du Festival du Bien Manger. Deux jours de festivités dédiées à la gastronomie locale et à l’agriculture vous attendent !

Le Festival du Bien Manger s’est imposé comme le rendez-vous incontournable entre producteurs et « consomm’acteurs ». De la fourche à la fourchette, cet événement met à l’honneur la richesse de notre terroir en invitant les Toulousains à (re)découvrir les saveurs de leur région.

Au Cœur des Festivités : Producteurs Locaux et Terroir Varié

Ces deux jours de célébration gourmande offriront une occasion unique de rencontrer près de 50 producteurs locaux. Fromages, viandes, miel, vins, bières artisanales, glaces et autres gourmandises : le festival met en lumière la diversité d’un terroir riche et varié. L’objectif est clair : encourager le choix de produits de qualité, locaux et de saison, et reconnecter les citadins avec une alimentation issue de circuits courts.

Le Festival du Bien Manger ne se contente pas de régaler les papilles ; il promeut un modèle d’alimentation vertueux et équilibré, du producteur jusqu’à l’assiette du consommateur. C’est un engagement fort de Toulouse Métropole, inscrit dans le Programme Agricole et Alimentaire Métropolitain (PAAM), qui vise la préservation des terres agricoles et le soutien à la production locale.

Un Événement Gratuit, Ludique et Convivial pour Tous

Ce festival est gratuit et ouvert à tous !

Samedi 24 mai : de 10h00 à 23h00 (avec une nocturne festive !)

Dimanche 25 mai : de 10h00 à 17h30

Le Jardin du Grand Rond, avec son cadre bucolique, se transformera en un lieu de convivialité où petits et grands trouveront leur bonheur. Au son des bandas, vous pourrez déguster sur place les mets des producteurs et profiter d’une ambiance joyeuse.

De nombreuses animations gratuites et en continu sont prévues :

Démonstrations de traite

Ateliers participatifs (lactofermentation, préservation de l’eau, accords vins et fromages…)

Jeux de société et jeux en bois

Et une attraction particulièrement appréciée : la ferme pédagogique avec ses animaux de la ferme et leurs éleveurs ! Venez à la rencontre de vaches gasconnes, de brebis tarasconnaises et de chevaux castillonnais, et découvrez les métiers de l’agriculture de manière ludique.

Après le succès de l’édition 2024 qui avait attiré plus de 26 000 visiteurs, le Festival du Bien Manger 2025 s’annonce encore une fois comme un rendez-vous à ne pas manquer pour célébrer ensemble le goût des bonnes choses et le plaisir du partage !

Infos Pratiques :

Date : samedi 24 et dimanche 25 mai 2025

Lieu : Jardin du Grand Rond, Toulouse