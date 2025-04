Événement Musical Exceptionnel à Toulouse : La Staatskapelle de Dresde à la Halle Aux Grains !

Partager Facebook

Amateurs de grande musique classique, préparez-vous à une soirée inoubliable ! La prestigieuse Staatskapelle de Dresde, l’un des plus anciens et des plus vénérés orchestres au monde, se produira à la Halle Aux Grains de Toulouse le mercredi 28 mai 2025 à 20h00.

Cette venue exceptionnelle est d’autant plus marquante qu’elle témoigne de la relation privilégiée et fusionnelle qui unit l’orchestre à son chef, Tugan Sokhiev. Ensemble, ils perpétuent une histoire musicale riche, notamment dans l’interprétation magistrale du répertoire romantique allemand et en particulier de l’œuvre grandiose d’Anton Bruckner.

Le programme de cette soirée promet un voyage musical intense et passionnant :

Dimitri Chostakovitch : Concerto n°1 pour violoncelle et orchestre, opus 107. Imaginez le dialogue enflammé qui se nouera entre la Staatskapelle de Dresde et la talentueuse violoncelliste argentine Sol Gabetta . Réputée pour son jeu spectaculaire et sa profonde musicalité, Sol Gabetta apportera une intensité unique à ce concerto emblématique.

Anton Bruckner : Symphonie n°7, A 109. Laissez-vous emporter par la puissance et la beauté de cette symphonie monumentale. La Staatskapelle de Dresde, forte de sa tradition et de son excellence, saura rendre toute la grandeur et l’émotion de cette œuvre phare du répertoire symphonique.

Assister à un concert de la Staatskapelle de Dresde sous la direction de Tugan Sokhiev est une expérience rare et privilégiée. Ne manquez pas cette occasion unique de vibrer au son d’un orchestre légendaire dans le cadre magnifique de la Halle Aux Grains de Toulouse.

Infos Pratiques :

Date : mercredi 28 mai 2025 à 20h00

Lieu : La Halle aux Grains de Toulouse

Placement : Assis numéroté

Tarifs :

– Catégorie 1 : 115,50€

– Catégorie 2 : 82,50€

– Catégorie 3 : 60,50€

– Catégorie 4 : 33€

– Catégorie 5 : 22€

Réservations :

BOX OFFICE – 05 34 31 10 00

box.fr