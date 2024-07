MOLIÈRE-L’OPÉRA URBAIN au Zénith de Toulouse pour 3 dates en Octobre

Molière : Le spectacle musical événement qui cartonne !

Samedi 05 oct. 2024 – 15:00

Samedi 05 oct. 2024 – 20:30

Dimanche 06 oct. 2024 – 15:00

Plongez dans l’univers fascinant de Jean-Baptiste Poquelin, alias Molière, le génie du théâtre français, avec le spectacle musical événement de Dove Attia !

Avant-gardiste, provocateur et visionnaire, Molière a marqué de son empreinte l’histoire du théâtre. Ce spectacle familial retrace son parcours hors du commun, mêlant comédie, drame et romance pour vous offrir un voyage captivant dans le XVIIe siècle.

Sur scène, près de 30 danseurs, musiciens et comédiens talentueux vous transportent dans un univers haut en couleurs. Admirez les somptueux décors, laissez-vous emporter par les mélodies entraînantes et vibrez au rythme des chorégraphies époustouflantes.

Mêlant théâtre classique et musiques actuelles, ce spectacle d’un genre nouveau offre une expérience unique à toute la famille. Vous découvrirez la vie extraordinaire de Molière, ses succès et ses échecs, ses amours et ses combats, dans un spectacle grandiose qui ne manquera pas de vous émerveiller.

Ne manquez pas ce show exceptionnel, mis en scène par Ladislas Chollat et chorégraphié par Romain R.B.

Molière, le spectacle musical événement, actuellement en tournée dans toute la France !