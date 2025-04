Événement Chanson Française à Toulouse : Ycare en Concert Exceptionnel au Casino Barrière !

Partager Facebook

Marquez vos agendas ! L’artiste talentueux Ycare vous donne rendez-vous le mardi 11 novembre 2025 à 20h30 au Casino Théâtre Barrière de Toulouse pour une soirée musicale inoubliable.

Fort de plus de dix ans de carrière, Ycare s’est imposé comme une figure incontournable de la scène pop et de la chanson française. Naviguant avec aisance entre ces deux univers, il a non seulement enrichi son propre répertoire, mais a également prêté sa plume sensible et talentueuse à de nombreux artistes de renom tels que Zaz, Nolwenn Leroy, Kids United, Joyce Jonathan, Amel Bent, Garou, Lilian Renaud, Arcadian, Patrick Fiori, Charlie Boisseau, et même la légende Mireille Mathieu.

Après le succès de son album « Des millions d’années » en 2022, Ycare a conquis le public en 2023 avec « Nos futurs », un album de duos exceptionnels où sa voix s’est harmonieusement mêlée à celles de Patrick Bruel, Mentissa, Anne Sila ou encore Garou.

L’année 2024 a été particulièrement riche pour l’artiste. Il a non seulement dévoilé son roman poignant « Tout le monde naît avec des ailes » (Ed. Plons), mais a également sorti un nouveau single bouleversant : « Le Fou et le roi ». Cette adaptation poignante du célèbre « Viva la Vida » de Coldplay captive par son émotion et sa joie communicative. À travers les figures du « fou » et du « roi », Ycare livre un puissant message de résilience, d’acceptation de la chute, de rédemption et de pardon. Avec ce titre, il rend un vibrant hommage à la lumière reçue et s’attache à transmettre l’esprit originel de la chanson, au-delà d’une simple traduction.

En 2025, Ycare prendra la route pour une tournée à travers toute la France, et fera une halte très attendue au Casino Barrière de Toulouse le 11 novembre 2025.

Ne manquez pas cette occasion unique de découvrir ou de redécouvrir sur scène la sensibilité, la profondeur et le talent d’un artiste qui marque la chanson française de son empreinte unique. Réservez vite vos places pour ce rendez-vous live exceptionnel !

Infos Pratiques :

Date : mardi 11 novembre 2025 à 20h30

Lieu : Casino Théâtre Barrière de Toulouse

Placement : Assis numéroté

Tarifs : à partir de 35,00€

Réservations :

BOX OFFICE – 05 34 31 10 00

box.fr