Elena Nagapetyan au Zénith de Toulouse : Un Spectacle Libre et sans Regrets !

Toulouse, France – Préparez-vous à une soirée de stand-up authentique et décomplexée ! L’humoriste Elena Nagapetyan montera sur la scène du Zénith Toulouse Métropole le samedi 14 mars 2026 à 20h00 pour un spectacle où la vie, ses choix audacieux et ses anecdotes les plus croustillantes sont racontés sans filtre.

Un Parcours de Vie Hors Norme, Raconé avec Humour

Elena Nagapetyan n’a pas peur des mots, ni des cafards. « Ma plus grande peur dans la vie, c’est d’avoir des regrets et de croiser un cafard. Les cafards, j’en ai déjà eu. » Sur scène, elle assume tout, absolument tout : « Pour le reste, je referais tout de la même manière : quitter la maison de ma mère à 13 ans, débarquer en France à 22 ans, épouser un date Tinder, avoir un enfant et divorcer. »

Née en Ouzbékistan, ayant grandi en Russie, son parcours est jalonné d’expériences riches et variées. C’est après une dépression post-partum, un divorce et plusieurs métiers qu’elle a ressenti le besoin viscéral de raconter son histoire. Et c’est en France, dans une langue qu’elle maîtrise « mieux que certains français », qu’elle a choisi de le faire, prouvant que le défi en valait vraiment la peine.

Libre et Assumée : Un Message Puissant

Ce spectacle n’est pas qu’une suite d’anecdotes ; il raconte le parcours d’une femme qui essaie d’assumer pleinement ses choix, même les plus inconfortables. Comme cette fois où elle doit « aller au parc avec son fils malgré une gueule de bois ». C’est l’histoire d’une femme qui ose dire ce qu’elle pense, qui vit comme elle l’entend, en toute liberté.

Venez découvrir l’humour incisif et la sincérité touchante d’Elena Nagapetyan au Zénith de Toulouse. Une soirée qui promet de vous faire rire, mais aussi de vous inspirer à vivre une vie sans regrets, à l’image de cette artiste au parcours singulier.

Infos Pratiques :

Date : samedi 14 mars 2026 à 20h00

Lieu : Zénith Toulouse Métropole

Placement : Assis numéroté

Tarifs :

– Catégorie 1 : 49€

– Catégorie 2 : 39€

– Catégorie 3 : 29€

Réservations :

BOX OFFICE – 05 34 31 10 00

box.fr