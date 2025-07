Le « Petit Loto by WYLD » de Retour au Bikini : Piscine, DJs et Lots de Folie pour un Été au Frais !

Ramonville-Saint-Agne, France – Face à la chaleur estivale, la meilleure des solutions est de se rafraîchir en s’amusant ! WYLD et Le Bikini s’associent à nouveau pour une deuxième édition du « Petit Loto by WYLD« , une soirée événement qui promet de vous faire oublier les fortes températures le mardi 22 juillet 2025, de 18h à minuit, au bord de la piscine emblématique du Petit Bikini !

Un Cocktail Estival Gagnant : Loto, Musique et Détente

Oubliez la climatisation introuvable et venez vous rafraîchir et tenter votre chance lors de cette soirée unique. Le programme est simple : cinq parties de loto (ou bingo, c’est comme vous voulez !) follement ambiancées, orchestrées par un duo d’animateurs aux accents « Australo-hispaniques plutôt fun » !

Mais ce n’est pas tout ! La soirée sera un véritable festival d’activités pour tous les goûts :

LOTO & TOMBOLA avec des lots incroyables.

& avec des lots incroyables. Accès à la PISCINE pour une pause rafraîchissante.

pour une pause rafraîchissante. Terrains de PÉTANQUE pour les amateurs de boules.

pour les amateurs de boules. DJ SETS (WYLD & FRIENDS) pour faire monter l’ambiance et danser jusqu’à minuit.

Des Lots Qui Font Rêver et un « Golden Pass Le Bikini » !

Le « Petit Loto » est l’occasion de repartir avec des gros lots vraiment cool, et des plus petits tout aussi sympa. Pour vous donner une idée de ce que vous pourrez gagner :

Un vélo

Un appareil photo argentique

1 an de coiffure

Des séances de tatouage

Des enceintes studio

Des bons Food & Drinks

Des activités culturelles et sportives

Et surtout, le graal pour les amoureux de la musique : un GOLDEN PASS LE BIKINI et un SILVER PASS LE BIKINI, offrant respectivement une année et une demi-année de concerts et soirées gratuits ! De quoi oublier la chaleur avec un carton plein !

Infos Pratiques : Venez Tôt, l’Entrée est Libre !

L’entrée est GRATUITE & LIBRE POUR TOUSTES, et l’événement est family friendly !

Date : Mardi 22 juillet 2025

Mardi 22 juillet 2025 Heure : 18h00 – 00h00 (Ouverture des portes : 18h00, Début de la première partie du loto : 19h00)

18h00 – 00h00 (Ouverture des portes : 18h00, Début de la première partie du loto : 19h00) Lieu : LE BIKINI – Rue Théodore Monod, 31520 Ramonville-Saint-Agne

LE BIKINI – Rue Théodore Monod, 31520 Ramonville-Saint-Agne Accès : Métro B (arrêt Ramonville) – 15 min à pied / Parking voiture + vélo

Tarifs des cartons de loto :

1 CARTON = 3€

3 CARTONS = 8€

6 CARTONS = 15€

9 CARTONS = 20€

TOMBOLA (SILVER PASS) = 2€

Vente de cartons et de tickets de tombola tout au long de l’événement.

Attention : les places sont limitées et il n’y a pas de réservation possible. Il est fortement conseillé de venir tôt pour s’assurer une place au bord de la piscine !

N’oubliez pas de respecter le lieu en utilisant les poubelles et les cendriers. Venez trinquer, danser, et pourquoi pas, repartir avec le gros lot !