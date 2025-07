Issa Doumbia se Livre dans un « Ciné-Spectacle » Inédit au Casino Barrière de Toulouse !

Partager Facebook

Toulouse, France – Préparez-vous à une soirée riche en rires et en émotions ! L’humoriste et comédien Issa Doumbia débarque au Casino Théâtre Barrière de Toulouse le mercredi 5 novembre 2025 à 20h30 avec un tout nouveau spectacle qui promet de transcender les codes du one-man-show traditionnel.

Un Spectacle Entre Rires, Confidences et Projections

Pour la première fois, Issa Doumbia se livre sans filtre dans un format original qu’il qualifie de « ciné-spectacle« . Loin des stand-up classiques, l’artiste partagera avec le public des histoires à la fois drôles et touchantes, illustrées par des projections qui donneront une dimension cinématographique à son récit.

Le public pourra découvrir des anecdotes inédites sur sa perte de poids, un sujet qu’il aborde avec sincérité et humour. Il reviendra également sur les péripéties les plus folles de sa carrière, offrant un aperçu des coulisses de son parcours. Issa Doumbia ne manquera pas de se confier sur ses succès, mais aussi sur ses peines et ses amours, dévoilant une facette plus intime et vulnérable de sa personnalité.

Ce spectacle s’annonce comme une expérience unique, mêlant la spontanéité du one-man-show à la force narrative de l’image. Attendez-vous à un show généreux, à l’image de l’artiste, où l’humour se conjugue avec l’émotion et la sincérité.

Ne manquez pas l’occasion de découvrir cette nouvelle proposition artistique d’Issa Doumbia, pour une soirée qui promet de vous faire rire aux éclats et de vous toucher en plein cœur.

Infos Pratiques :

Date : mercredi 5 novembre 2025 à 20h30

Lieu : Casino Théâtre Barrière, Toulouse

Placement : Assis numéroté

Tarifs :

– Catégorie 1 : 42€

– Catégorie 2 : 36€

Réservations :

BOX OFFICE – 05 34 31 10 00

box.fr