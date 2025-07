Diane Segard au Zénith de Toulouse : Un « Seul en Scène » Hilarant et Dégonflé !

Partager Facebook

Toulouse, France – Après avoir conquis des milliers d’internautes avec ses personnages névrosés sur les réseaux sociaux, Diane Segard s’apprête à franchir une nouvelle étape en montant sur scène, seule, mais bien accompagnée ! Retrouvez-la au Zénith Toulouse Métropole le vendredi 13 mars 2026 à 20h00 pour un spectacle qui promet d’être à la fois hilarant et terriblement vrai.

Plus Autruche que Paon : La Genèse d’un Spectacle Inattendu

Comment se lancer seule sur scène quand on est « plus autruche que paon » ? C’est la question que se pose Diane Segard elle-même, avec l’autodérision qui la caractérise. Sa solution ? « En créant des personnages portant en eux l’hilarante tragédie quotidienne d’être soi et en les laissant parler pour nous. » Même si ces alter ego, comme elle, « flippent à mort ».

Et c’est précisément là que réside la force de son humour : dans cette capacité à transformer les angoisses universelles en situations comiques.

Quand Nos Peurs Deviennent Source de Rires

Diane Segard explore avec brio ces peurs qui nous habitent tous, celles qui font que « on a tous les fesses qui font bravo » : la peur de mal éduquer ses enfants, de finir seul avec une boîte de raviolis, ou encore la culpabilité de ne pas rendre assez visite à sa grand-mère à l’Ehpad. Des situations si familières qu’elles en deviennent désopilantes sous son regard aiguisé.

« Et du coup c’est rigolo, enfin j’espère, que ça va vous faire rire … maintenant j’angoisse, » confie-t-elle avec une touche de fausse modestie, promettant un spectacle où le rire est une forme de thérapie collective.

Au final, le message est clair : « Bref, c’est un spectacle pour se dire que tout ira bien. » Mais l’humoriste ajoute, avec son inimitable sens du décalage, une recommandation essentielle : « Passez voir votre grand-mère à l’Ehpad avant de venir, quand même. »

Après trois ans à développer et populariser ses personnages sur les réseaux sociaux, Diane Segard propose le « plus collectif des seuls en scène », invitant le public à partager ses angoisses avec légèreté et à en rire ensemble. Une soirée qui s’annonce authentique, touchante et, surtout, très drôle.

Infos Pratiques :

Date : vendredi 13 mars 2026 à 20h00

Lieu : Zénith de Toulouse

Placement : Assis numéroté

Tarifs :

– Catégorie 1 : 59€

– Catégorie 2 : 49€

– Catégorie 3 : 39€

Réservations :

BOX OFFICE – 05 34 31 10 00

box.fr