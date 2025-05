Le Pink Paradize Revient en Force : Préparez-vous à une Édition « Complètement Folle » du 2 au 18 Octobre 2025 !

Partager Facebook

Toulouse, tenez-vous prêts ! Le festival Pink Paradize s’apprête à faire vibrer la Ville Rose du 2 au 18 octobre 2025 avec une nouvelle édition qui s’annonce d’ores et déjà explosive et audacieuse. Attention, le retour de ce festival hybride autoproduit promet des surprises à tous les coins de rue !

Le Pink Paradize, réputé pour son éclectisme et son ambiance unique, annonce un programme colossal, mêlant artistes de renommée internationale, scènes inoubliables et événements disséminés aux quatre coins de Toulouse.

Un Échauffement Estival de Luxe au Poney Club !

Pour vous mettre en appétit avant les grandes dates d’octobre, le Pink Paradize offre un échauffement estival au Poney Club avec une pléiade de stars qui feront monter la température : Petit Biscuit, Parov Stelar, Richie Hawtin, The Blaze, Carl Cox, AIR, L’Impératrice, Boris Brejcha, Kaytranada… et en bouquet final, les légendaires The Chemical Brothers ! Une véritable constellation pour un avant-goût qui s’annonce mémorable.

Mecanik Paradize : Quatre Jours de Fête aux Pieds des Machines Vivantes !

L’événement majeur du festival, le Mecanik Paradize, promet quatre jours d’une immense fête aux pieds des machines vivantes de François Delarozière. Cette année, attendez-vous à des surprises de taille et à l’arrivée d’une nouvelle machine LONG MA spécialement conçue pour accueillir des artistes de prestige tels que : Deluxe, Biga Ranx, L’Entourloop, Odezenne, Keziah Jones, 2manydjs, Kokomo, Nina Kraviz, I Hate Models. Une scénographie signée François Delarozière qui promet une immersion visuelle et sonore sans précédent.

Une Pléiade d’Événements dans Toute la Ville Rose :

Le Pink Paradize ne se contente pas de quelques scènes ; il investira vos lieux toulousains préférés avec une flopée de dates exceptionnelles. Des afters dont la programmation sera bientôt dévoilée, et des concerts ou performances avec : Laye Gros, Madam, Béatrice Dalle qui rendra hommage à Kurt Cobain, Stéphane Eicher en solo, l’Orchestre National de Barbès, un dimanche champêtre avec La Vadrouille, Madame Fraise, Gogol Bordello, Hedex… La diversité est au cœur de cette édition !

Clôture en Beauté au Théâtre de la Cité :

Pour clore les festivités en beauté, le festival vous donne rendez-vous pour deux jours exceptionnels au Théâtre de la Cité avec La Barbichette Cabaret ! Une finale qui s’annonce haute en couleurs et en fantaisie.

Et ce n’est pas tout ! Le Pink Paradize vous réserve encore de belles surprises. Restez connectés pour ne rien manquer de cette édition qui s’annonce d’ores et déjà mythique.

Infos Pratiques :

Date : du 2 au 18 octobre 2025

Lieu : Toulouse

Tarifs & Réservations :

