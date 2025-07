Nawel Ben Kraïem : Une Soirée Poétique et Intime au Bijou de Toulouse !

Toulouse, France – Le Bijou aura le privilège d’accueillir l’artiste franco-tunisienne Nawel Ben Kraïem le vendredi 26 septembre à 21h00. Poétesse, comédienne et chanteuse, Nawel Ben Kraïem, lauréate « Découverte RFI » en 2009, offrira un spectacle intime et puissant, tiré de son seule-en-scène Je chante un secret.

Une Voix Vibrante qui Lève les Tabous

Nawel Ben Kraïem est une artiste plurielle dont la carrière témoigne d’une grande richesse. Avec déjà quatre albums à son actif, dont le remarqué Mama Please, et deux recueils de poésie salués (J’abrite un secret en 2021 et Le corps don en 2024), elle s’est imposée comme une voix singulière.

Sa force réside dans sa capacité à naviguer avec aisance entre l’arabe et le français, utilisant cette dualité linguistique pour aborder des sujets sensibles et lever les tabous avec une sincérité radicale. Sa voix vibrante est un instrument au service d’une expression authentique et courageuse.

« Je Chante un Secret » : Poésie, Guitare et Réflexions Intimes

Dans son spectacle Je chante un secret, Nawel Ben Kraïem mêle avec finesse poésie, guitare et chansons. C’est un voyage introspectif où elle se livre sur des thèmes universels et profondément humains : la filiation, la maternité et la puissance vitale qui nous relie les uns aux autres.

Attendez-vous à un moment suspendu, où la musique se fait le prolongement des mots et où l’émotion sera palpable. C’est une invitation à partager les secrets d’une artiste qui n’a pas peur de se montrer vulnérable et forte à la fois.

Ne manquez pas cette soirée unique au Bijou, une rencontre artistique riche en profondeur et en authenticité.

Infos Pratiques :

Date : vendredi 26 septembre à 21h00

Lieu : Le Bijou, Toulouse

Tarifs :

– Catégorie 1 : 14€

– Catégorie 2 : 12€

– Catégorie 3 : 9€

Réservations :

Le Bijou