Mathias Malzieu Enchante la Salle Nougaro avec son Nouveau Spectacle Poétique et Félin !

Toulouse, France – Préparez-vous à une immersion dans un univers à la fois tendre, onirique et profondément touchant. Mathias Malzieu, l’artiste aux mille facettes, investira la Salle Nougaro de Toulouse les mercredi 17 et jeudi 18 septembre 2025 à 21h00 avec son tout nouveau spectacle. Une parenthèse enchantée où les frontières entre le réel et le rêve s’estompent, et où les chats révèlent leurs secrets les plus doux.

Une Comédie Musicale de Poche Entre Réel et Fantaisie

Et si les chats avaient des pensées, des chansons à murmurer et des fantômes à cacher dans leur fourrure ? C’est la question que Mathias Malzieu explore dans cette comédie musicale de poche, directement adaptée de son dernier roman. Le spectacle nous plonge dans l’intimité d’un couple endeuillé, dont le quotidien est éclairé par la présence de deux chats pleins de vie, Tornado et June.

L’univers de Malzieu prend vie sur scène grâce à une ingénieuse combinaison de musique live, théâtre d’ombres, marionnettes et récits intimes. Une véritable « boîte à histoires hors du commun » qui promet de transporter le public dans un voyage singulier.

Un Artiste Multitalentueux Entouré de Compagnons de Scène

Sur scène, Mathias Malzieu incarne et narre ce petit monde avec une tendresse infinie. Il chante, joue et raconte, soutenu par la présence musicale de choix :

Les compositions cinématographiques de Mike Biky , guitariste de Dionysos, qui tissent une atmosphère sonore envoûtante.

, guitariste de Dionysos, qui tissent une atmosphère sonore envoûtante. La voix enchanteresse de Daria Nelson, qui apporte une dimension supplémentaire à cette œuvre.

Le résultat est une alchimie subtile : à la fois fragile et exubérant, bouleversant et léger. Les références musicales s’entremêlent, allant de Johnny Cash à Lady Gaga, parsemées de clins d’œil malicieux à la pop culture, témoignant de la richesse de l’univers de Malzieu.

Ce « moment suspendu sur les planches », entre confidences et magie, se savoure comme un rêve éveillé, imprégné d’humour, d’émotion et de beaucoup de cœur. Une durée d’1h30 pour se laisser emporter, rire, pleurer… et peut-être même miauler de bonheur.

Ne manquez pas cette occasion unique de découvrir l’univers singulier et poétique de Mathias Malzieu à la Salle Nougaro !

Infos Pratiques :

Date : mercredi 17 et jeudi 18 septembre 2025 à 21h00

Lieu : La Salle Nougaro, Toulouse

Placement : Assis numéroté

Tarifs :

– Catégorie 1 : 30,80€

– Catégorie 2 : 25,80€

– Catégorie 3 : 23,80€

Réservations :

La Salle Nougaro