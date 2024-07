Scorpions en concert au festival de Carcassonne le 23 juillet 2024 à 21h30

Partager Facebook

Scorpions : un concert inoubliable au Festival de Carcassonne !

Le 23 juillet 2024, le Festival de Carcassonne aura l’honneur d’accueillir un groupe légendaire : Scorpions ! Préparez-vous à une soirée de rock inoubliable, placée sous le signe de grands tubes et d’une énergie scénique hors du commun.

Un groupe iconique

Fondé en 1965, Scorpions a marqué l’histoire du rock avec ses 19 albums studios et des titres devenus des hymnes intemporels. Des ballades poignantes comme « Wind of Change » et « Still Loving You » aux riffs endiablés de « Rock You Like A Hurricane » et « Send Me An Angel », le groupe a su conquérir le cœur de millions de fans à travers le monde.

Un dernier album qui en dit long

Leur dernier opus, « Rock Believer », sorti en 2022, est une nouvelle preuve de leur incroyable vitalité et de leur capacité à se réinventer. Scorpions y revisite son style caractéristique tout en intégrant des influences modernes, démontrant une fois de plus sa maîtrise incontestée du rock.

Un concert à ne pas manquer

Que vous soyez un fan inconditionnel ou simplement amateur de bonne musique, le concert de Scorpions au Festival de Carcassonne est un événement à ne pas manquer. L’occasion de revivre les grands moments de leur carrière et de vibrer au son de leur rock puissant et fédérateur.