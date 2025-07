« Cellule de Crise » au Bijou : Quand l’Angoisse se Libère en Chansons !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Toulouse, France – Et si la musique était la meilleure des thérapies ? Le Bijou de Toulouse vous invite à découvrir un concept original et touchant avec les représentations de « Cellule de crise, le Cabaret Vocal », les mercredi 17 et jeudi 18 septembre 2025 à 21h00. Préparez-vous à une soirée surprenante où les angoisses existentielles se transforment en mélodies.

Un Groupe de Parole Qui Chante Ses Maux

« Cellule de crise » n’est pas un spectacle comme les autres. Il s’agit du rendu d’un atelier unique en son genre, où les participants viennent témoigner de leurs angoisses existentielles. De la petite peur quotidienne qui nous ronge, à la grande éco-anxiété qui pèse sur nos esprits, toutes les craintes sont mises sur la table.

C’est au sein de ce groupe de parole que les participant.e.s tentent de se libérer de leurs maux, non pas par la simple discussion, mais à travers la pratique – consciente ou non – de la chanson. Le chant devient alors un vecteur inattendu de libération, permettant d’exprimer et d’exorciser ce qui pèse.

Des Surprises et de l’Émotion au Rendez-vous

Pour le public, assister à ces représentations est une chance unique. Le rendu de ces ateliers promet en effet beaucoup de surprises, car l’authenticité des témoignages alliée à la puissance de l’expression musicale crée des moments particulièrement intenses et émouvants.

Ce « Cabaret Vocal » sera l’occasion de découvrir comment l’art peut être un puissant exutoire, et comment la vulnérabilité, lorsqu’elle est partagée et transformée en création, peut devenir une force collective. Venez soutenir ces artistes amateurs et professionnels, et laissez-vous toucher par leurs histoires chantées. Une soirée qui s’annonce riche en émotions et en humanité.

Infos Pratiques :

Date : mercredi 17 et jeudi 18 septembre 2025 à 21h00

Lieu : Le Bijou, Toulouse

Placement : Assis numéroté

Tarifs : 10€

Réservations :

Le Bijou