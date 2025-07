L’Aria de Cornebarrieu Dévoile une Saison 2025-2026 Riche en Émotions et en Grands Récits !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Cornebarrieu, France – Le théâtre de l’Aria à Cornebarrieu s’apprête à illuminer le nord-ouest toulousain avec une neuvième saison culturelle 2025-2026 des plus prometteuses. Avec pas moins de 35 représentations et une collaboration fructueuse avec Odyssud pour sa saison « Hors les murs », l’Aria confirme son rôle de phare culturel en proposant un mélange savant d’humour, de musique, d’émotion et de grands récits.

Après avoir accueilli plus de 11 000 spectateurs et 85 artistes la saison dernière, la salle de Cornebarrieu continue sa mission : offrir une programmation généreuse, entre têtes d’affiche et découvertes, qui fera rire, réfléchir et vibrer tous les publics. Comme le souligne Alain Toppan, maire de Cornebarrieu, c’est « une belle programmation pour les jeunes, les moins jeunes, les adultes, les adultes ++… Pour tous ».

Seul(e)-en-Scène : Quand les Artistes se Livrent

Les spectacles en solo, moments suspendus où l’artiste se livre face au public, occupent une place de choix dans cette nouvelle saison :

Marion Mezadorian – Craquage : En ouverture de saison, l’humoriste revient avec un spectacle aussi drôle que cathartique sur ces jours où tout déborde. Un moment de lâcher-prise entre émotions brutes et personnages hauts en couleur, à découvrir le mercredi 15 octobre .

: En ouverture de saison, l’humoriste revient avec un spectacle aussi drôle que cathartique sur ces jours où tout déborde. Un moment de lâcher-prise entre émotions brutes et personnages hauts en couleur, à découvrir le . Solal Bouloudnine – La fin du début : Le vendredi 3 avril 2026, cet OVNI scénique, drôle et sensible, plongera le public dans l’univers d’un enfant des années 90 hanté par la fin des choses. Un seul-en-scène tendre et vertigineux dont le spectacle… commence par la fin.

Décembre en Musique : Intimité et Engagement

Le mois de décembre résonnera avec deux rendez-vous musicaux à ne pas manquer :

Albin de la Simone – Concert Solo : Pour fêter vingt ans de carrière, Albin de la Simone offrira un concert solo poétique et intimiste le samedi 6 décembre . Seul en scène, entouré d’instruments et de ses propres dessins projetés en direct, il mêlera chanson, croquis et confidences.

: Pour fêter vingt ans de carrière, Albin de la Simone offrira un concert solo poétique et intimiste le . Seul en scène, entouré d’instruments et de ses propres dessins projetés en direct, il mêlera chanson, croquis et confidences. Lionel Suarez, Mouss et Hakim : Le jeudi 18 décembre, l’accordéoniste Lionel Suarez retrouvera ses complices de toujours, Mouss et Hakim (Zebda), pour une soirée généreuse et chaleureuse. Entre chanson engagée, mémoire toulousaine et ambiance festive, ils feront revivre l’esprit fraternel de Zebda, Motivés et Origines Contrôlées.

Le Théâtre dans Tous Ses États : Drôle, Engagé et Poignant

Le théâtre, alchimie intense entre mots, corps et émotions, prendra toutes ses formes à l’Aria cette saison :

Léonore Confino – Ring : Du 28 au 30 novembre , cette pièce explorera les méandres du couple à travers seize scènes, de la rencontre à la rupture. Un duel passionné porté par Jina Djemba et Amaury de Crayencour, entre rires, tensions et vérités crues.

: Du , cette pièce explorera les méandres du couple à travers seize scènes, de la rencontre à la rupture. Un duel passionné porté par Jina Djemba et Amaury de Crayencour, entre rires, tensions et vérités crues. Jean-Philippe Daguerre – Du charbon dans les veines : En fin d’année, du 11 au 13 décembre, plongez dans les années 50 avec la dernière création de Jean-Philippe Daguerre (5 Molières en 2025). Une ode à l’humanité, la fraternité et l’amitié, dans une ville minière du Nord.

Une Touche de Danse et des Spectacles à Partager en Famille

Danse Contemporaine – Sous le poids des plumes : Quatre danseurs hip-hop exploreront le fil fragile de la mémoire à travers des jeux burlesques, du théâtre corporel et la manipulation d’objets, redonnant vie à une vieille malle poussiéreuse.

: Quatre danseurs hip-hop exploreront le fil fragile de la mémoire à travers des jeux burlesques, du théâtre corporel et la manipulation d’objets, redonnant vie à une vieille malle poussiéreuse. Parents – Mélissa Billard et Fred Menuet : Le vendredi 21 novembre , à partir de 12 ans, ce duo dressera un portrait drôle et sans filtre de la vie parentale. Familles recomposées, jeunes parents et ados rebelles, tout le monde s’y reconnaîtra !

: Le , à partir de 12 ans, ce duo dressera un portrait drôle et sans filtre de la vie parentale. Familles recomposées, jeunes parents et ados rebelles, tout le monde s’y reconnaîtra ! Les Trois Mousquetaires (revisité) : En fin de saison, le vendredi 10 avril 2026, à partir de 7 ans, un grand classique revisité avec douze comédiens, des combats d’épée, de la musique live et une mise en scène virevoltante signée Charlotte Matzneff. Une soirée cape et épée à vivre en famille !

L’Aria promet une saison 2025-2026 riche en découvertes et en émotions, confirmant son engagement à proposer une offre culturelle complète et accessible à tous.

Infos Pratiques :

Lieu : L’aria

La Programation complète : ici

Réservation : L’aria