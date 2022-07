Partager Facebook

Cet été, le TO XIII s’installe à Toulouse Plages avec tout un programme d’activités pour petits et grands.

L’été s’annonce sportif sur les bords de la Garonne ! L’Association du Toulouse Olympique XIII sera, une nouvelle fois, présente à Toulouse Plages pour cette édition 2022. Partez à la découverte du Rugby à XIII, mais également du VITA XIII, les vendredis 22, 29 juillet et 5,12,19 et 26 août de 17h30 à 19h00 à l’Espace Cours Dillon au cœur de la Prairie Des Filtres.

Plusieurs activités seront proposées. Tout d’abord une initiation au rugby à XIII pour les enfants de 4 à 13 ans. En parallèle, dans le cadre du « Sport Santé », les adultes (entre 18 et 59 ans) pourront découvrir le FIT XIII, activité physique de remise en forme qui utilise les attitudes spécifiques des joueurs de rugby à XIII (la passe, la réalisation du tenu, les déplacements latéraux, les accélérations, le placage…). Mais également les séniors (60 ans et plus) pourront s’initier au SILVER XIII, une pratique sportive adaptée qui vise à lutter contre les effets délétères du vieillissement (déséquilibre, chutes…) en utilisant les gestes et le matériel pédagogique du rugby à XIII.

Bref, il y en a pour tous les âges ! N’hésitez pas à nous rencontrer tout au long de l’été à la Prairie Des Filtre.