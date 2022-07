Ultra Bike France les 16 et 17 juillet à Labège

Partager Facebook

Le Sicoval et la Mairie de Labège accueillent le départ de l’Ultra Bike France les 16 et 17 juillet 2022. Rendez-vous avec ce grand rendez-vous sportif près de Toulouse.

L’Ultra Bike France, course cycliste créée par deux toulousains, propose aux amateurs de vélo une nouvelle expérience avec des épreuves longues distances plus courtes et plus intenses que les formats classiques du genre, tout en gardant le meilleur de cette discipline.

La ville de Labège a été choisie comme terre d’accueil et point de départ de cette course qui se déroulera pour la première fois les 16 et 17 juillet prochain.

L’Ultrabike, une expérience unique en totale autonomie

Les créateurs et organisateurs de l’UBF, Hubert Tissot et Jean-Marc Beriou, sont tous deux des cyclistes aguerris. Ils ont concocté des circuits sur mesure pour offrir aux participants le meilleur de chaque département : les plus belles routes, les plus beaux cols et paysages réunis sur une seule trace GPX.

Les circuits, d’environ 500 kms en totale autonomie, sont à parcourir seul ou en duo sur les plus belles routes d’un département français. Le défi, 1 épreuve par département, consiste à réaliser le parcours en moins de 24h pour viser le titre de « challenger », et en moins de 34h pour être « finisher ». Avec ce format d’épreuve exigeant, apparaît une pause à mi-étape nommée « le bivouac ». Cet espace est conçu pour permettre aux compétiteurs de se ressourcer, se doucher, se restaurer et se reposer avant de poursuivre le challenge.

La première course aura lieu les 16 et 17 juillet prochain, dans le département de la Haute- Garonne. Un circuit de 480 km, pour 8 000m de dénivelés positifs et 3 cols mythiques du Tour de France !

Infos et inscription sur http://ultrabikefrance.fr/