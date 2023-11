Le Toulouse Olympique signe un pilier international

Partager Facebook

Le Toulouse Olympique continue son recrutement pour renforcer son effectif avec une 2ème recrue, le pilier international Libanais de 24 ans, James ROUMANOS, qui s’est engagé pour la saison 2024.

Un talent précoce né non loin de Sydney. James est né en 1999 dans la banlieue Sud-Ouest de Sydney et fait ses premières joutes en New South Wales Cup (antichambre de la NRL) avec les Canterburry Bulldogs à 18 ans. Après une saison régulière avec 19 matchs joués, la pandémie mondiale lui coupe l’herbe sous le pied. Il s’engage avec Mount Pritchard en 2021, où il côtoie notamment Reubenn RENNIE. L’année suivante il est enrôlé par les Blacktown Workers Sea Eagles, toujours en NSW Cup, il prend part à 14 rencontres avant de faire sa première apparition en NRL avec les Manly-Warringah Sea Eagles. En 2023, il signe chez les Wests Tigers et réalise une saison pleine avec 24 rencontres disputées pour 1 essai marqué. Depuis ses débuts en 2019, James est également convoqué en sélection Libanaise, il compte 5 matchs disputés dont 4 lors de la dernière Coupe du Monde, avec une défaite en quart de finale contre l’Australie.

Avec un bagage conséquent de 70 matchs en NSW Cup et une coupe du monde disputée avec le Liban, James est la deuxième recrue de l’année à rejoindre le TO XIII après l’ailier Paul ULBERG. Le pack Toulousain enregistre donc un solide renfort : « James rentre vraiment dans le profil des joueurs que nous cherchions, un jeune joueur international et qui notamment a côtoyé la NRL. C’est un joueur qui peut jouer de longues minutes, un gros travailleur et qui excelle dans tous les détails du jeu. Nous sommes ravis de l’avoir avec nous et sommes impatients de débuter le travail. », Sylvain HOULES, entraineur du TO XIII.

De son côté, James se dit aussi prêt à débuter la saison en tant qu’Olympien : « Je suis très enthousiaste à l’idée de rejoindre Toulouse. J’ai entendu beaucoup de bien du club et de la ville. Je suis très reconnaissant envers le TO de m’avoir offert cette opportunité et j’ai hâte d’arriver et de commencer à travailler avec l’équipe. »