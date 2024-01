Le Toulouse Olympique dévoile son effectif et son capitaine !

Partager Facebook

La saison 2024 approche à grand pas pour le Toulouse Olympique, dans un peu moins de 2 mois aura lieu le premier match de la saison à Sheffield ! Le staff Toulousain a dévoilé le capitaine et vice-capitaines du groupe ainsi que les numéros d’effectif.

Pas de surprise, le capitanat reste sur les épaules de Harrison HANSEN. Comme pour la saison 2023, le capitaine Olympien sera le pilier inusable et expérimenté, Harrison HANSEN. Cadre de l’équipe depuis son arrivée en 2020, « H » possède un bagage énorme avec près de 500 matchs professionnels en carrière, dont plus de 300 en Super League. L’année passée, il a joué 25 matchs et a inscrit un essai. Il mènera pour une deuxième année de suite le groupe de Sylvain HOULES, plus que jamais déterminé à remonter en Super League.

Pour épauler le capitaine en place, Sylvain HOULES comptera sur 3 joueurs et comme Harrison HANSEN, l’expérience est de mise.

Paul MARCON, qui est le joueur le plus ancien du vestiaire en termes d’années passées chez les professionnels du TO. L’ailier originaire de Tonneins évolue depuis plus de 10 ans au Toulouse Olympique et fait preuve d’une régularité hors norme. En 2023, 29 matchs disputés en intégralité et 8 essais marqués. Une nouvelle étape de franchie pour l’international Français qui devient vice capitaine du club pour la première fois de sa carrière.

Anthony MARION, l’un des hommes forts de la saison dernière, prend naturellement place parmi les leaders. Lui aussi est formé au club et a dépassé les 10 saisons sous le maillot Olympien preuve d’une régularité qui perdure au fil de saisons. L’Albigeois international Français est le deuxième joueur de l’effectif 2023 à avoir joué tous les matchs, soit 29 sur 29 avec 12 essais inscrits. Comme pour Paul MARCON, Anthony est vice- capitaine du Toulouse Olympique pour la première fois de sa carrière.

Dominique PEYROUX, plus besoin de présenter « Dom » et son palmarès. Déjà vice-capitaine l’an dernier, passé par la NRL, double champion de Super League avec St Helens, il continuera d’apporter son expérience et sa percussion au groupe pour 2024. L’année passée le 2e ligne international des Iles Cook a joué 14 matchs pour 5 essais marqués dont un doublé lors du choc à Featherstone.

Les numéros du Toulouse Olympique