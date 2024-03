Le Toulouse Olympique débute sa saison 2024 : Tout ce qu’il faut savoir !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur la nouvelle saison du Toulouse Olympique qui débutera le samedi 16 mars avec un 1er match disputé à Sheffield.

La saison reprend pour le TO XIII. 2ème du classement 2023 de la Championship, le Toulouse Olympique entend bien figurer de nouveau en Super League dès la saison prochaine. Pour cela, il faudra réussir cette saison jusqu’en finale. Mais le club toulousain a connu quelques changements.

Un nouveau président

Olivier Dubois a pris la présidence du Toulouse Olympique XIII en novembre dernier succédant à Bernard Sarrazin qui a choisi de passer la main après 10 années à la tête du célèbre club de rugby à XIII. Dirigeant de la société Autobuy qu’il a fondé il y a 8 ans ce passionné de sport originaire de Brive débute son histoire avec le TO XIII il y a deux ans et demi – juste avant la montée du club en Super League – lorsqu’il devient sponsor puis membre du Conseil de Surveillance. Début 2023, investi dans la vie du club, Olivier Dubois amorce sa future prise de fonction avec le soutien de Bernard Sarrazain. En novembre il est nommé à la présidence du TO XIII.

Les numéros du Toulouse Olympique pour 2024

Le capitanat reste sur les épaules de Harrison HANSEN

Comme pour la saison 2023, le capitaine Olympien sera le pilier inusable et expérimenté, Harrison HANSEN. Cadre de l’équipe depuis son arrivée en 2020, « H » a disputé près de 500 matchs professionnels en carrière, dont plus de 300 en Super League. En 2023, il a joué 25 matchs et a inscrit un essai. Il mènera pour la deuxième année consécutive le groupe de Sylvain HOULES, plus que jamais déterminé à remonter en Super League. Les vice-capitaines sont Paul Marcon, Antony Marion et Dominique Peyroux.

Les Nouvelles Recrues de la saison 2024

Le TO enregistre sa première recrue pour la saison 2024 en la personne de Paul ULBERG. L’ailier international des Îles Cook sʼengage pour une saison + une en option. Puis, le club continue son recrutement pour renforcer son effectif avec une 2ème recrue, le pilier international Libanais de 24 ans, James ROUMANOS, qui s’est engagé pour la saison 2024. Le Toulouse Olympique enregistre sa troisième recrue 2024, avec l’arrivée, en provenance de la franchise NRL (meilleur championnat de rugby à XIII) des Newclastle Knights, du demi Australien, Ryan RIVETT pour les deux prochaines saisons. Enfin, à l’essai depuis le début de l’année, Mac WALSH intègre officiellement le groupe professionnel du Toulouse Olympique jusqu’à la fin de la saison.

Calendrier de la saison 2024

Infos : to13.com

crédit CP