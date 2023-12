Découvrez le calendrier de la saison 2024 du Toulouse Olympique !

Partager Facebook

Le Toulouse Olympique débutera la saison du Championship le 16 mars face aux Eagles. Découvrez l’ensemble du calendrier !

Après avoir annoncé son staff et son effectif, le TO est désormais fixé sur les dates et lieux des matchs de Championship pour la saison 2024. Pour inaugurer la saison, les hommes de Sylvain HOULES se déplaceront par deux fois, chez des prétendants aux phases finales. L’année débutera à Sheffield, le samedi 16 mars, puis à York le dimanche 31 mars. Ces deux rencontres sont séparées par un tour de Challenge Cup (Coupe d’Angleterre à laquelle le TO ne participe pas).

Rendez-vous pris le 6 avril pour le retour au Stade Ernest-Wallon

Les Olympiens retrouveront donc le Stade Ernest-Wallon le samedi 6 avril 2024 avec la réception de Swinton. Date qui est bien sûr à marquer au fer rouge dans vos agendas pour le grand retour du TO à la maison. Le club ne manquera pas de vous communiquer l’ouverture de la billetterie en ligne de ce match.

Un Championship qui s’annonce passionnant

Cette saison, le TO XIII aura fort à faire pour la lutte aux premières places en Championship, avec une compétition dense et très équilibrée avec pas moins de 9 prétendants sérieux aux phases finales, plus des ‘outsiders’.

En tête de file, Wakefield, relégué de Super League et auteur d’un recrutement XXL, se positionne clairement parmi les favoris du championnat. Les Toulousains les rencontreront dans un premier temps en Angleterre pour le round 6, le samedi 27 avril, puis Trinity débarquera à Toulouse le samedi 20 juillet 2024.

N’oublions pas Featherstone rival des Bleus & Blancs depuis plusieurs saisons ! Les Rovers viendront en premier en France le samedi 29 juin pour le compte du round 13, et le TO ira les défier le dimanche 25 août 2024. Sheffield, York, Bradford, Halifax, Widnes et Batley notamment, ne seront pas en reste… en bref, le spectacle est garanti et les Olympiens auront besoin de votre soutien !

Abonnez-vous sur https://billetterie.to13.com/fr