Mac Walsh rejoint le Toulouse Olympique !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

À l’essai depuis le début de l’année, Mac WALSH intègre officiellement le groupe professionnel du Toulouse Olympique jusqu’à la fin de la saison.

Après 7 semaines intenses de préparation sous les ordres du staff Toulousain, le centre Anglais, Mac WALSH, a convaincu Sylvain HOULES et s’est parfaitement intégré dans le groupe Olympien. Le jeune joueur de 20 ans voit donc sa place confirmée dans l’effectif 2024 du TO XIII. Ce dernier portera le numéro 21 et postule d’ores et déjà pour une première apparition avec le maillot Bleu & Blanc dès la première journée de championnat à Sheffield le 15 mars prochain 20h30 (heure française).

Sylvain HOULES : « Mac est un jeune joueur encore en développement mais j’aime sa

détermination, sa volonté d’apprendre et de progresser pour arriver à jouer au plus haut niveau. »

Mac WALSH : « Je tiens à remercier le groupe et le staff pour le soutien qu’ils m’ont apporté

pendant ma période d’essai et je suis ravi de poursuivre mon aventure au club cette saison. »