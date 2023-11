Hugo Pezet prolonge avec le Toulouse Olympique

Partager Facebook

C’est un nouveau joueur issu du Centre de Formation Olympien, Hugo PEZET, qui prolonge son contrat pour une saison supplémentaire avec le Toulouse Olympique.

Depuis ses débuts en professionnel en 2020, la saison 2023 n’avait jamais aussi bien démarré pour Hugo. Il dispute les 10 premiers matchs de l’année, il est même élu homme du match face à Londres en avril dernier. Malheureusement, le natif d’Albi se fracture la main et souffre de commotions à répétition sur la deuxième moitié du championnat. Depuis, Hugo travaille sans relâche pour rééditer ce bon début de saison en 2024.

Gagner du temps de jeu en 2024

Le Tarnais n’a plus qu’un objectif en tête, la saison 2024 qui se profile à l’horizon avec son lot de challenges pour le groupe Toulousain : « Je suis très content de continuer avec l’équipe ! Je suis prêt à me remettre au travail et préparer au mieux la saison qui nous attend. Il me tarde rejouer. »

Son coach, Sylvain HOULES est confiant et plein d’espoir concernant son joueur pouvant évoluer aux postes de 2 e et 3e ligne : « Hugo a fait un excellent début de saison en 2023 mais il a connu quelques blessures sur la deuxième moitié. C’est un joueur qui a une bonne vitesse de jambes et qui joue dur, et nous comptons énormément sur lui pour la saison prochaine. »