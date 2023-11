Le Toulouse Olympique conserve Robin Brochon !

Partager Facebook

Le Toulouse Olympique prolonge une de ses révélations de la saison passée, Robin BROCHON, jusqu’en 2025.

Robin arrive à Toulouse en juillet 2022 pour débuter la saison avec le TO Elite 1. Pouvant occuper les postes de demi et d’arrière ou même à l’aile, il offre des multitudes de possibilités au staff pour s’adapter en fonction de l’adversaire. En plus de sa polyvalence, il est hauteur d’une saison qui ne passe pas inaperçue aux yeux de Sylvain HOULES.

Il intègre régulièrement les séances d’entrainement du groupe professionnel, jusqu’à disputer son premier match officiel de Championship, face à Newcastle le 11 février 2023. Première réussie car il inscrit 12 points avec un essai et 4 transformations. Il dispute 19 autres rencontres durant la saison 2023. Saison plus que réussie avec 54 points inscrits (8 essais et 11 transformations).

2024 l’année de la confirmation ?

Détenteur d’un bagage conséquent en expérience acquis cette année, le natif de Marmande se projette sur la prochaine saison qui se profile pour lui et ses coéquipiers : « Je suis très content de prolonger mon aventure avec le TO. J’adore le club et j’espère lui rendre la confiance qu’il place en moi. Cette année j’espère jouer le plus possible et m’imposer comme un vrai joueur de Championship. »

Le staff Olympien se montre admiratif du travail effectué en 2023 et compte bien surfer sur cette dynamique pour que Robin s’impose comme un élément important en 2024 « Robin a vécu une saison 2023 incroyable avec le TO, il a été capable de remplacer Olly (ASHALL-BOTT) à l’arrière, Josh (RALPH) en demi et de performer sur ces 2 postes. Il travaille dur pour y arriver et en continuant comme ça, nous sommes certains qu’il réussira de belles choses la saison prochaine. »