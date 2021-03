Dragons Catalans v TO XIII – Le groupe Toulousain

Partager Facebook

Le staff du Toulouse Olympique XIII a dévoilé le groupe élargi de 24 joueurs, retenu pour affronter les Dragons Catalans ce samedi (13/03) au stade Gilbert Brutus à Perpignan pour le match de préparation à la saison 2021, diffusé en direct et en intégralité sur la chaîne YouTube du club Sang et Or. Coup d’envoi à 15h00.

Pour ce premier groupe de la saison, Sylvain HOULES doit composer avec 5 absences : victimes de petits pépins physiques Lloyd WHITE, Jy HITCHCOX et Bastien ADER, souffrant d’une pubalgie, ne seront pas disponibles, tandis que Rémi CASTY est en phase de reprise. Enfin, Guy ARMITAGE, arrivé à l’essai au TO mardi dernier, n’ayant que 3 séances d’entrainement avec le groupe ne prendra pas non plus part à cette rencontre. Cette opposition sera tout de même l’occasion de voir à l’œuvre 6 recrues arrivées lors de l’intersaison : Andrew DIXON, Mitch GARBUTT, Joseph PAULO, Éloi PELISSIER, Dominique PEYROUX et Latrell SCHAUMKEL. L’entraîneur Olympien a également convoqué 5 joueurs de la formation Elite : Justin BOUSCAYROL, Pierre FOURQUET, Maxime GARCIA, Romain PALLARES et Hugo PEZET.

Le groupe :

BERGAL Ilias (parrainé par Chris Watson)

BRETHERTON Joe (parrainé par Enviris)

BOUSCAYROL Justin

DIXON Andrew

EVANS Ben (parrainé par Vinci Immobilier)

FORD Johno (parrainé par Lacharrette 1807)

FOURQUET Pierre

GARBUTT Mitch

GARCIA Maxime

HANSEN Harrison

JUSSAUME Mathieu (parrainé par La Banque

Postale)

KHEIRALLAH Mark (parrainé par le groupe

Sarrazain)

MARCON Paul (parrainé par Joma et O’Sports)

MARION Anthony (parrainé par Allianz Portal

Assurances)

PAULO Joseph

PELISSIER Éloi (parrainé par La Villa Da Vinci)

PEYROUX Dominique (parrainé par C’la com)

PEZET Hugo

PALLARES Romain

PUECH Maxime (parrainé par SDM Café)

REYNOLDS Ben (parrainé par Chris Watson)

SANGARE Justin (parrainé par IEG)

SCHAUMKEL Latrell (parrainé par ADH

Concept)

VAIVAI Junior (parrainé par AHG)