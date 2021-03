Toulouse. Les cinémas lancent l’appel #OuvrezLesCinémas

Partager Facebook

De nombreux cinémas de France, Toulouse et de la région se sont joints à l’appel de la Fédération nationale des cinémas français avec « #OuvrezlesCinémas »

Le 14 mars, cela fera un an que les cinémas ont dû fermer en raison des restrictions du gouvernement pour lutter contre la COVID 19. 220 jours de fermeture sur une année, et 136 jours consécutifs depuis le 29 octobre dernier. En France, 6114 salles et 2045 cinémas sont à l’arrêt. Toute une industrie est bloquée comme le rappelle la Fédération nationale des cinémas. Un nombre considérable de films sont prêts à sortir en salles. Plus de 300 films sont attendus sur les étagères et notamment beaucoup de productions françaises.

Rien ne remplacera jamais l’expérience cinéma partout en France comme à Toulouse. Surtout pas le streaming/canapé. On notera surtout le soutien du public témoignant de l’attachement des français aux salles obscures.

C’est pourquoi les cinémas de Toulouse, comme ailleurs, lancent des appels au public pendant tout le weekend pour témoigner de leur amour. Sur les réseaux sociaux , les salles seront fortement présentes pour échanger autour du cinéma et de la fermeture.

Une publication partagée par Cinéma Veomuret (@cinemaveomuret)

Une vidéo par les cinémas CGR

Les cinémas CGR, dont celui de Blagnac, ont partagé une vidéo pour vous rappeler ce qu’est le cinéma. Le groupe CGR a enregistré, une baisse de 87% sur l’ensemble des cinémas soit près de 200 millions d’€ de chiffre d’affaires sur une période d’un an. Et surtout plus de 2000 personnes en arrêt. On vous laisse découvrir ce clip !