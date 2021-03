Dragons Catalans v TO XIII – L’interview de Sylvain HOULES

Partager Facebook

Le Toulouse Olympique XIII retrouve les terrains lors d’une confrontation face aux Dragons Catalans, ce samedi 13 mars à 15 heures à Perpignan. L’entraîneur Sylvain HOULES s’est exprimé sur le seul match de préparation de son équipe, pour le championnat 2021.

Comment on se sent au moment de préparer le premier match depuis un an ?

Sylvain HOULES : Nous sommes très impatients et excités. Comment ne pas l’être ? Nous avons joué notre dernier match il y un an, presque jour pour jour. L’habituelle effervescence d’une semaine de préparation de match se ressent, c’est agréable de retrouver cette sensation. Aussi bien les garçons que le staff, tout le monde travaille bien, est méticuleux dans sa préparation et veut bien faire avant le retour sur le terrain samedi.

Que peux-tu nous dire de cette intersaison ?

Sylvain HOULES : Elle a été longue, ça fait trois mois et demi que nous avons commencé. L’intersaison a été éprouvante, aussi bien pour les joueurs que pour le staff, de préparer les entrainements, jour après jour, semaine après semaine, le tout en suivant strictement le protocole sanitaire. C’était intense mais nous sommes ravis de la planification et du travail fourni de la part de tout le monde. Il nous tarde maintenant de voir ce que cela va donner sur ce match amical. Sachant qu’après, il nous reste trois semaines encore avant le premier match.

Que peux-tu nous dire sur le turn-over qui a eu lieu dans l’effectif ?

Sylvain HOULES : En effet, nous avons eu quelques changements, beaucoup de joueurs ont pris la décision, d’eux-mêmes, de ne pas rester au club. Je pense qu’il y a un petit peu « d’effet Covid » là-dedans, et de la réflexion sur l’après carrière. Ces aléas nous ont forcés à réfléchir, afin de bien chercher quels joueurs, sur les plans sportif et humain, nous voulions intégrer à notre squad. Et nous sommes très contents, vraiment, du recrutement que nous avons fait. Nous avons toujours fait en sorte de trouver des joueurs qui étaient meilleurs que ceux qui partaient. Pour le moment, le rendu est très intéressant. C’est un groupe qui vit bien, et avec qui nous avons beaucoup de plaisir à travailler. Je pense qu’ils sont aussi très heureux de se retrouver et cela se ressent tous les jours à l’entraînement.

Que peux-tu dire du groupe retenu ?

Sylvain HOULES : Nous avons pris un groupe assez large, 24 joueurs. Il y a quelques absents, nous avons des joueurs avec de longues blessures qui ne peuvent pas être pas là. Nous avons également fait appel à 5 jeunes qui ont fait des bonnes performances avec l’Elite, qui s’entrainent exclusivement avec nous depuis une semaine. Ils le méritent, nous voulions leur donner la chance de montrer ce qu’ils peuvent faire au sein de notre équipe face aux Dragons.

Qu’est-ce que tu attends de ce match ? Est-ce qu’un match amical sera suffisant après plus d’un an sans jouer ?

Sylvain HOULES : Le but est déjà de retrouver des sensations de match après un an, voir nos attitudes que ce soit offensivement, défensivement, retrouver ces efforts, voir si tous les joueurs ont bien compris ce que nous attendions de notre modèle de jeu pour évaluer ce qu’il faudra encore travailler avant le premier match à York. Nous avons un très bon groupe, de très bons joueurs, c’est donc surtout sur le collectif que nous serons attentifs, nous verrons les individualités par la suite. Nous cherchons d’abord à savoir si tout le monde a compris ce que nos attentes et nos exigences sur le terrain.

Après, non, un match n’est pas suffisant, nous aurions préféré en faire deux, voire trois, mais contre qui ? Les déplacements entre la France et l’Angleterre sont déjà assez difficiles à organiser et toutes les équipes d’Elite ont leur championnat à jouer. L’idéal aurait été de jouer ce match et un autre le week-end prochain, à deux semaines de la première journée, mais ce n’est pas possible. C’est comme ça, nous allons faire en sorte de faire de bonnes séances d’entraînement entre nous, de faire des oppositions pour être prêts pour ce premier match à York.

Comment appréhendes-tu cette saison qui s’annonce déjà atypique ?

Sylvain HOULES : Je suis enthousiaste, je veux préparer au mieux ce groupe et atteindre notre objectif. Nous savons qu’elle va être atypique mais il va y avoir certains challenges et nous sommes tous prêts à les relever, le groupe, les staffs, la direction… Tout le monde est vraiment à fond là-dedans, prêts à nous adapter au jour le jour parce que c’est un petit peu le mot d’ordre entre nous. Parfois, il va falloir que nous nous adaptions très très vite. Tout le monde est dans le même bateau, tout le monde le comprend. Nous allons devoir être très très exigeants en termes de protocole et en même temps s’en servir comme une force pour être encore plus professionnels dans nos exigences, être encore plus forts, faire en sorte de sortir grandis de cette expérience. Atteindre notre objectif, si nous y arrivons, dans les conditions telles qu’elles sont actuellement, rendra l’accomplissement encore plus beau.