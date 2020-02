Déplacement chez le promu pour le TO XIII !

Partager Facebook

Le Toulouse Olympique se déplace à Whitehaven, ce dimanche (01/03) au Recreation Ground (16h – heure française), avant de retrouver Ernest Wallon le samedi 7 mars contre Batley (18h).

Trois sur trois pour les toulousains, deux aux Sept Deniers (York et Oldham) et un en Angleterre (Sheffield), pour un début de saison idéal. Pourvu que ça dure. Total contraire pour le promu Whitehaven qui s’est incliné lors des trois premières journées sur un score serré à chaque fois : contre Swinton (0-14), à Londres (36-20) et contre Oldham (14-16).

Les enjeux de cette confrontation

Quoi de mieux que d’être invaincu et boucler deux victoires en deux matchs à l’extérieur pour préparer la réception au Wallon de Batley le week-end qui suit ? Haven doit gagner pour lancer sa saison et se dégager du fond de tableau (quatre équipes à 0 points), et le contexte est toujours plus propice à domicile.

Les dernières fois

Dimanche, Whitehaven et le TO XIII se retrouveront 10 ans après leur dernier match. C’était le 26 juin 2010 aux Minimes et les Bleus et Blancs s’étaient imposés 34-12. Deux victoires de part et d’autre, à domicile à chaque fois, après les 4 confrontations qui ont opposé les deux clubs. C’était en 2009 et 2010, avec un certain Sylvain HOULES dans les rangs. Qui va prendre l’avantage dans cette série ?

Le groupe Toulousain

Un seul changement effectué dans le groupe des 21 par rapport au dernier match, avec Harrison HANSEN, suspendu pour cette rencontre, remplacé par le jeune pensionnaire du Centre de Formation Justin BOUSCAYROL. Lloyd WHITE purge son deuxième et dernier match de suspension, Anthony MARION est en cours de reprise et Ilias BERGAL continue de travailler pour revenir.