On l’attendait depuis un moment. Aloïse Sauvage a dévoilé ce vendredi 28 février son premier album « Dévorantes ». Un excellent album où on retrouve des titres comme A l’horizontale ou encore Omowi. Et c’est ce dernier qui s’offre un clip. Entourés de danseurs, et sur une mise en scène de Neels Castillon, Aloïse Sauvage délivre un message positif assez représentatif du son de l’album.

Bref, écoutez ce nouveau titre et foncez sur « Dévorantes » le premier album d’Aloïse Sauvage.