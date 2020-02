Ligue 1 : Toulouse doit renouer avec la victoire face à Rennes !

Partager Facebook

Ce samedi soir, le TFC (20e) reçoit l’équipe du Stade Rennais (3e) au Stadium de Toulouse pour le compte de la 27e journée de Ligue 1.

Les deux formations possèdent un parcours bien différent cette saison. Si l’une file en Ligue 2, l’autre vise l’Europe. Tout d’abord, nos toulousains. Derniers avec 13 points, et désormais à 14 points de Nîmes barragiste, les violets n’ont presque plus d’espoir de jouer l’an prochain dans l’élite même si mathématiquement rien n’est fait. Il reste 12 journées de Ligue 1 ! La dernière victoire de Toulouse remonte au 19 octobre face à Lille. Et le dernier point pris, face à Amiens le 1er février dernier. Depuis, c’est quatre défaites de rang.

Quant à Rennes, l’Europe est possible. Troisième avec 44 points, le Stade Rennais joue le podium en compagnie de Lille (43 points). Le déplacement à Toulouse est l’occasion de prendre des points chez une équipe à l’agonie cette saison. Restons optimistes, et espérons un sursaut des toulousains ! Pour cela, le club a besoin de ses supporteurs.

TFC – Rennes

Samedi 29 février à 20h

Stadium de Toulouse

www.toulousefc.com