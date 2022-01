Brocante, Cinémathèque, MSR, Gospel…Que faire ce week-end à Toulouse !

Partager Facebook

Le froid sera de la partie ce week-end à Toulouse mais nous avons quelques beaux événements à vous proposer du 7 au 9 janvier 2022 !





Imany en concert

La chanteuse Imany revient à Toulouse, à la Halle aux Grains ce dimanche 9 janvier avec le spectacle Voodoo Cello.

Réouverture du Musée Saint Raymond

Après des travaux en novembre et décembre 2021, le Musée Saint Raymond rouvre au public ce mois de juin.

> https://www.toulouseblog.fr/toulouse-apres-travaux-le-musee-saint-raymond-rouvre-au-public/

Stade Toulousain -Montpellier

Après deux défaites à l’extérieur en Top 14, le Stade Toulousain retrouve Ernest Wallon face à Montpellier ce dimanche à 21h. Par contre le public sera peu présent en raison des jauges dans les enceintes sportives.

Chaplin à l’honneur de la Cinémathèque de Toulouse

La Cinémathèque de Toulouse propose un cycle autour du cinéaste et acteur Charlie Chaplin du 4 janvier au 16 février 2022.

> https://www.toulouseblog.fr/hommage-a-charlie-chaplin-en-janvier-a-toulouse/

La Brocante de Toulouse

La brocante des allées François Verdier a lieu ce week-end, de vendredi à dimanche, entre 9h et 17h30. C’est l’occasion de faire quelques trouvailles !

On prolonge l’épiphanie avec la meilleure Galette de Toulouse

Miam ! Lundi 3 janvier en fin d’après midi, l’Union des Artisans Boulangers Pâtissiers de Haute-Garonne a distingué les meilleures galettes du département.

>https://www.toulouseblog.fr/epiphanie-ou-trouver-la-meilleure-galette-des-rois-a-toulouse-et-en-haute-garonne/

Un fil à la Patte à la Salle Nougaro les 7 et 8 janvier

Le fil, c’est Lucette, la diva… la patte, c’est celle de Fernand, le charmant noceur. Ils s’adorent mais Fernand doit rompre car il va signer, l’après-midi même, son contrat de mariage avec Viviane, jolie jeune fille et jolie dot. Entre eux, il va donc y avoir… des noeuds : un clerc de notaire grivois, un général espagnol hystérique et possessif, un homme du monde à l’haleine peu fraîche, une vieille fille vierge et gloutonne, une duchesse de petite vertu, une jeune première quelque peu obsédée, deux ou trois pique-assiettes et quelques valets agités…

> www.sallenougaro.com

Le Cirkvost à la Grainerie

Du vendredi 10 décembre au dimanche 9 janvier à la Grainerie près de Toulouse, place au chapiteau du CirkVost pour dix-sept représentations de « Hurt me tender » , un spectacle de haute voltige aérienne, énergique et vivant à voir en famille.

> https://www.toulouseblog.fr/le-cirkvost-presente-son-spectacle-a-la-grainerie-pres-de-toulouse/

Le Festival des Lanternes à Blagnac

Le Festival des Lanternes a lieu du 1er décembre 2021 au 1er février 2022 pour la première fois à Blagnac. A quelques semaines de l’ouverture, les grands aménagements vont débuter dès la semaine prochaine afin d’accueillir près de 600 000 visiteurs sur 63 soirées de 18h à 23h. Deux mois de festivités mais aussi plusieurs semaines pour le montage et le démontage.

> Pour tout savoir : https://www.toulouseblog.fr/le-festival-des-lanternes-la-magie-sillumine-a-blagnac/

Gospel pour 100 voix au Zénith de Toulouse

Alors que le Premier Ministre a annoncé des jauges dans les salles pour les trois prochaines semaines, le concert Gospel pour 100 voix est maintenu le 8 janvier 2022 au Zénith de Toulouse.

> https://www.toulouseblog.fr/gospel-pour-100-voix-maintenu-au-zenith-de-toulouse/

Exposition Esprit Critique au Quai des Savoirs

La nouvelle exposition du Quai des Savoirs, Esprit critique, détrompez-vous ! s’installe dans la grande salle !

>https://www.toulouseblog.fr/nouvelle-exposition-au-quai-des-savoirs-de-toulouse/